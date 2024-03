Sofía Castro -de 27 años de edad- celebró su despedida de soltera a lo grande en compañía de su mamá, Angélica Rivera, y así se divirtieron.

Sofía Castro ha comenzado los festejos de su próxima boda con Pablo Bernot, celebrando su primera despedida de soltera con Angélica Rivera, de 54 años de edad.

La celebración fue compartida con entusiasmo por la actriz en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos del evento.

Sofía Castro se comprometió con el empresario Pablo Bernot en octubre de 2023 tras cuatro años de un tórrido romance.

En su perfil de Instagram, la actriz reveló la romántica forma en la que recibió el anillo de compromiso luego de practicar hiking en el Parque Griffith de Los Ángeles, California.

Sofía Castro cuenta los días para celebrar su soñada boda con Pablo Bernot, tras haberse comprometido apenas en octubre de 2023.

Aunque la actriz ha sido muy hermética con los detalles de este momento tan especial, ha llevado a cabo por fin su primera despedida de soltera.

Sofía Castro compartió algunos vistazos de la celebración en compañía de sus seres queridos, especialmente con Angélica Rivera.

Sofía Castro y Angélica Rivera posaron para una fotografía en la que se les mira sonrientes y divirtiéndose a lo grande en el evento.

Se sabe Angélica Rivera, ha sido el mayor apoyo de Sofía Castro durante este significativo momento en pareja.

Sofía Castro apareció con un entallado vestido blanco y todo parece indicar que el evento fue en un exclusivo restaurante.

Actualmente, Sofía Castro permanece muy enfocada en sus proyectos profesionales, luego de que terminó su participación en la telenovela El Maleficio.

La actriz ha mantenido cierta discreción sobre los detalles de su boda, pero recientemente reveló que ya ha comenzado la búsqueda de sus vestidos de novia.

Tras finalizar sus compromisos laborales, se centró completamente en los preparativos de su enlace matrimonial.

En días pasados incluso viajó a París con su madre, Angélica Rivera, ciudad en la que vio algunos vestidos de novia.

Aunque todavía no tiene fecha ni vestido definitivo, Sofía Castro reveló que la organización de una boda requiere tiempo y dedicación.

“No tengo vestido, no tengo fecha, no tengo nada. Todavía no lo tengo, ya lo escogí, ya lo vi, ya todo, pero todavía hay muchas pruebas, todo depende de la fecha. Organizar una boda no es de un día para otro y menos escoger el vestido de tus sueños

Sofía Castro