Sofía Castro se muestra harta de las constantes críticas que recibe sobre su cuerpo y asegura que es momento de dejar de opinar sobre el físico de otras personas.

Desde que era pequeña Sofía Castro -de 27 años de edad- se ha encontrado en el ojo de los medios debido a la popularidad de sus padres Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Sin embargo, en esta ocasión Sofía Castro no dudar en explotar en contra de todos aquellos que la han criticado por su físico.

De manera contundente, Sofía Castro compartió que desde que era adolescente ha tenido que lidiar con diferentes críticas sobre su cuerpo.

Esto le generaron a Sofía Castro traumas e inseguridades, ya que la gente constantemente se enfocaba en su físico.

Cansada de las críticas, Sofía Castro explotó pues señaló que el hecho de ser una figura pública no es razón para ser blanco de opiniones sobre su cuerpo.

Sofía Castro confiesa que las críticas contra su cuerpo le generaron traumas e inseguridades

Sofía Castro impactó a sus seguidores al compartir un par de fotografías en las que se mostraba en bikini por lo que dejaba ver su espectacular figura.

Pero, Sofía Castro recibió varias críticas por su cuerpo, por lo que no dudo en explotar en contra de todos aquellos que solo opinan sobre la figura de otras personas.

A través de sus Instagram Stories, Sofía Castro compartió un contundente mensaje para todos aquellos que han criticado su cuerpo.

Sofía Castro confesó que desde su adolescencia ha tenido que lidiar con diferentes comentarios sobre su cuerpo, por lo que ya se encontraba harta.

En su mensaje, Sofía Castro dejó en claro que ninguna persona tiene el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra.

“Nunca hago esto, pero se llevan metiendo con mi físico y cuerpo desde los 15 años y ya me cansé. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda” Sofía Castro

Sofía Castro aseguró que el hecho de ser figura pública no la convierte en el blanco para hacer suposiciones sobre su físico.

En ese sentido destacó que las opiniones que recibe de su cuerpo le generaron traumas e inseguridades, por las cuales no debería de pasar.

“¿No se cansan? Porque todas sus críticas y comentarios me generaron desde muy chica traumas e inseguridades que no tenía por qué pasar. Llevo luchando contra eso desde que era una adolescente. Gracias a Dios hoy entiendo que la gente comenta del cuerpo ajeno es gente sin qué hace y sin nada de amor propio” Sofía Castro

Sofía Castro (Instagram/@sofía_96castro)

Sofía Castro confiesa que ha bajado 13 kilos a base de un arduo trabajo

Sofía Castro destacó que ha bajado 13 kilos desde el 2020 y aunque no tiene por qué dar ninguna explicación, eso lo consiguió gracias a un arduo trabajo.

En este sentido, Sofía Castro dejó en claro que ha conseguido tener una gran figura con disciplina, cuidando su alimentación y haciendo mucho ejercicio.

“¿Bajé de peso? sí, bajé 13 kilos del 2020 para acá. ¿Cómo? Con ejercicio, con dieta y mucha disciplina, de cambiar mi relación con la comida y de tomar elecciones. Toda la gente cercana sabe lo que cuido mi alimentación y la cantidad de ejercicio que hago” Sofía Castro

Sofía Castro dejó claro que no tiene ningún problema con las operaciones, pero son decisiones personales y ella optó por hacer ejercicio y otra clase de tratamientos.

“¿Que si me operé? ¿Que si me hice la lipo? ¿Que si me estiré la panza? ¿Por qué nada más mi abdomen está marcado y mis piernas y mis brazos no? Lo que más cuesta marcar son mis piernas y mi abdomen, voy a subir fotos de mis brazos que ahí van” Sofía Castro

Aunque sabe que no tiene que dar ninguna explicación, Sofía Castro destacó que no tiene que aguantar comentarios sobre su cuerpo.

“No tengo por qué dar explicaciones, porque ultimadamente si me hubiera operado, que tiene de malo? Pero ya estuvo que tengo que leer puro comentario opinando sobre mi cuerpo. Una lipo o una marca requiere de disciplina y ejercicio” Sofía Castro

Sofía Castro (@sofia_96castro / Instagram )

Sofía Castro pide un alto al “body shaming”

Sofía Castro pide un alto al “body shaming”, pues nadie sabe por lo que pasa la otra persona.

“Llegar a este punto me ha costado mucho trabajo, entrenar a las 6 a.m. entre semana, cuidarme y sanar mi relación con la comida y sanar mis temas alimenticios. Nadie sabe por lo que pasa el otro, así que paremos las suposiciones” Sofía Castro

En otro mensaje, Sofía Castro señaló que le enoja tener que aguantar comentarios sobre su físico, pues esas personas no saben el daño que pueden hacer.

“Me enoja sí. por qué? Porque no puede ser que sigamos criticando al de a lado, porque sus comentarios no saben cómo pueden dañar al otro. que tiene de malo operarse? que tiene de malo cuidar tu alimentación? que tiene de malo hacer ejercicio? no entiendo” Sofía Castro

En su mensaje, Sofía Castro puntualizó que le molesta que digan que se operó, cuando ella ha trabajado mucho para mantenerse en forma.

Sofía Castro destacó que ella ha compartido el trabajo que realiza para mantener su figura y de todas maneras se siguen generando un sinfín de especulaciones.

“Me enoja q digan que me opere? cero eso es lo de menos (yo se lo mucho que le chingo todos los días y lo peor es que lo subo a mis redes y siguen diciendo 159492 cosas) pero el punto no es ese. el punto es que ya llegué a mi límite y q tenemos que parar de opinar y criticar el cuerpo y el físico de los demás. Nadie tiene porque criticar a nadie. paremos ya con el bodyshamimg paremos yaaaaaaaaa” Sofía Castro

Sofía Castro (@sofia_96castro / Instagram)

Sofía Castro confiesa que no está en contra de la cirugía

En un último mensaje, Sofía Castro dejó en claro que no se encuentra en contra de las cirugías.

Incluso señaló que cada persona tiene el derecho de hacer lo que quiera y que le de paz.

“Y .... Jaaa ahora si lo último para q no digan ni cambien información NO estoy en contra de las cirugías al contrario ... así que ya dejemos el tema y q cada quien haga lo q le dé paz!” Sofía Castro

Sofía Castro pidió a las personas amarse y si las personas quieren hacerse algún retoque, esta bien mientras las haga felices y se mantengan sanas.

“Y sobre todo ámense con todo su ser y si quieren entrar a la plancha, al botox a lo q sea mientras ustedes sean felices y SANAS todo se vale” Sofía Castro