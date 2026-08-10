Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dejando al menos 25 muertos, varios heridos y graves daños en siete ciudades.

El epicentro se registró a 96 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a las 7:34 horas locales.

Entre las afectaciones destaca el colapso de la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana en Manizales y daños en el aeropuerto de Pereira.

El presidente Abelardo de la Espriella convocó un comité de emergencia y viajará a las zonas más afectadas.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados...No están solos. El Estado está presente y actuando”. Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

Reportan 20 muertos tras sismo magnitud 7.4 en Colombia

Por otra parte, el gobierno de Pereira reportó que hasta el momento se tiene confirmada la muerte de 20 personas en Pereira y Manizales.

De acuerdo con el alcalde Mauricio Salazar, Pereira tiene registro de al menos 18 muertos por el sismo.

Mientras que Jorge Eduardo Rojas Giraldo señaló que se reportaron 2 muertes en el departamento de Caldas del municipio de Manizales.

Sismo 7.4 en Colombia provocó daños en 7 ciudades

El sismo magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto, dejó graves daños materiales en 7 ciudades.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los daños reportados hasta el momento se encuentran en:

Manizales

Cali

Pereira

Asimismo, se resaltó que el sismo se sintió en:

Bogotá

Popayán

Armenia

Medellín

En varias de estas ciudades se reportaron daños materiales; sin embargo, las más afectadas han sido Cali y en Manizales, donde se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios.

Asimismo, se reportó un daño grave a la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana en Manizales.

Por otra parte, en Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, donde algunas se derrumbaron parcialmente.