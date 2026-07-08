Shakira reaccionó a la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales, donde reconoció la entrega del equipo durante toda la competencia.

La cantante afirmó que el combinado nacional jugó con orgullo y compromiso, además de señalar que las lágrimas de Luis Díaz reflejan el sentir compartido por millones de aficionados colombianos.

En su publicación, Shakira agradeció el esfuerzo de los futbolistas, aseguró que el resultado quedó lejos de las expectativas del país y expresó su cariño hacia el plantel.

Shakira reacciona a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Colombia cayó en penales ante Suiza y se despidió del Mundial 2026

La Selección Colombia concluyó su participación en los octavos de final tras perder 4-3 en la tanda de penales frente a Suiza, después de un empate sin goles.

Durante los 120 minutos, el conjunto colombiano generó varias oportunidades, destacando la presión ofensiva encabezada por Luis Suárez y James Rodríguez en distintos momentos del encuentro.

Entre las opciones más claras figuró un remate de cabeza de Jhon Lucumí que golpeó el travesaño al minuto 98, además de una aproximación final de Daniel Muñoz.

La falta de contundencia obligó a definir el boleto desde los 11 pasos, donde el equipo europeo consiguió avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional.

Suiza avanza a cuartos y elimina a Colombia del Mundial 2026. (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

Mientras tanto, Shakira también vive un momento destacado en su carrera gracias a Dai Dai, canción oficial del campeonato interpretada junto a Burna Boy.

El tema logró convertirse en la primera canción oficial de una Copa del Mundo en alcanzar el primer lugar del listado Billboard Global Excl. U.S. desde 2020.

Aunque Colombia quedó eliminada del certamen, el reconocimiento de Shakira y el desempeño del equipo reforzaron el orgullo de una afición que acompañó a su selección hasta el final.