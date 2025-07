Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- reveló que sus papás le pagan “cositas” a su hija, Mila, a pesar de que no es su obligación.

Recientemente, Sergio Mayer Mori compartió fotos de sus vacaciones con su hija en Mérida, y reveló detalles de su relación con Natália Subtil, de 37 años de edad.

Mila Mayer Subtil tiene 9 años de edad y Sergio Mayer Mori sigue sin pagar la pensión alimenticia que le corresponde.

Al respecto, Sergio Mayer Mori mencionó en De Primera Mano que mantiene una muy buena relación con su hija.

Pero, dio a entender que sigue sin cumplir sus obligaciones paternales como debe y dicta la ley.

Sergio Mayer Mori confiesa “yo no quería ser papá” al recordar cómo Natália Subtil quedó embarazada en reveladora entrevista con su papá Sergio Mayer

Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejarla hablar con su hija en el Día del Padre

Natália Subtil no le tiene miedo a las amenazas de Sergio Mayer Mori y su demanda por estupro

El cantante fue cuestionado sobre si ya paga la pensión de su hija: “Hoy en día todo lo que pueda aportar y deba aportar, estoy muy al pendiente”, respondió.

Sin embargo, Sergio Mayer Mori trató de evadir la pregunta revelando que él aporta “lo que pueda”.

Y es que, el hijo de Sergio Mayer reveló que son sus padres quienes aportan la parte que le corresponder dar a su hija.

Se sabe que Sergio Mayer -de 59 años de edad- es quien paga la escuela de Mila, su nieta.

Mientras que Bárbara Mori -de 47 años de edad- le pagó una actividad recreativa para estas vacaciones.

“Yo siempre he estado lo más al pendiente que he podido, independientemente de que a uno no le está yendo bien y así, siempre que estoy con la posibilidad, estoy al pendiente de eso”

Sergio Mayer Mori