La banda mexicana de rock, Caifanes se presenta en el Teatro Metropólitan junto a Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y Contingente Jaranero en Concierto por un Abrazo, un show especial para recaudar fondos para la Gira por la Vida del El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hoy 18 de noviembre.
Así que te dejamos todos los detalles de setlist y telonero para Concierto por un Abrazo en Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en puntos
- Artistas en concierto:
- Caifanes
- Vivir Quintana
- Ely Guerra
- Kevin Kaarl
- Meme del Real
- Contingente Jaranero
- Telonero: Sin artistas previos
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para Concierto por un Abrazo en el Teatro Metropólitan del 18 de noviembre
Concierto por un Abrazo tendrá un setlist con temas icónicos de los artistas que enlistan el cartel, por lo que promete ser un show sin igual.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para Concierto por un Abrazo en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:
- El cascabel — Músicos jaraneros
- La bruja — Músicos jaraneros
- Te mereces un amor — Vivir Quintana
- En las alas de un ave — Vivir Quintana
- Canción sin miedo — Vivir Quintana y músicos jaraneros
- Vámonos a marte — Kevin Kaarl
- San Lucas — Kevin Kaarl
- Colapso — Kevin Kaarl
- Es que yo te quiero a ti — Kevin Kaarl
- No puedo parar — Meme del Real
- Todo va a estar bien — Meme del Real
- Eres — Meme del Real
- Aviéntame — Meme del Real
- Peligro — Ely Guerra
- Quiéreme mucho — Ely Guerra
- Ojos claros, labios rosas — Ely Guerra
- Colmena — Ely Guerra
- Nubes — Caifanes
- Viento — Caifanes
- Afuera — Caifanes y Meme del Real
- Antes de que nos olviden — Caifanes y Vivir Quintana
- La célula que explota — Caifanes y Ely Guerra
- Nos vamos juntos — Caifanes
- La negra Tomasa — Caifanes y todos los invitados