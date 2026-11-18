La banda mexicana de rock, Caifanes se presenta en el Teatro Metropólitan junto a Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y Contingente Jaranero en Concierto por un Abrazo, un show especial para recaudar fondos para la Gira por la Vida del El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hoy 18 de noviembre.

Así que te dejamos todos los detalles de setlist y telonero para Concierto por un Abrazo en Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en puntos

Artistas en concierto:

Caifanes Vivir Quintana Ely Guerra Kevin Kaarl Meme del Real Contingente Jaranero

Telonero: Sin artistas previos

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto por un Abrazo en Teatro Metropólitan (especial)

Posibles temas en el setlist de canciones para Concierto por un Abrazo en el Teatro Metropólitan del 18 de noviembre

Concierto por un Abrazo tendrá un setlist con temas icónicos de los artistas que enlistan el cartel, por lo que promete ser un show sin igual.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para Concierto por un Abrazo en el Teatro Metropólitan sean los siguientes: