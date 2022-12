Luego de que la cuñada de Yuya, Pao Poulain de 29 años de edad, alarmará a sus seguidores asegurando que había sido retenida contra su voluntad en un hospital, su esposo confirmó que estarán ausentes.

Y es que a pesar de que Sergio Castrejón, mejor conocido como ‘Fichis’ de 36 años de edad, aseguró que ambos están “bien y a salvo”, mencionó que su situación es un tema personal y espera hablar de ello posteriormente.

Por lo que momentáneamente él y su esposa, quienes perdieron a su par de mellizos hace una año, se ausentaran de redes sociales.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Sergio Castrejón anunció que él y su esposa Pao Poulain se ausentaran de redes sociales.

Esto debido a temas “fuertes y personales”; sin embargo, Sergio Castrejón agradeció la preocupación de sus seguidores, organizaciones feministas e incluso políticos que le contactaron para brindarle apoyo a su esposa.

Esto después de que el día 11 de diciembre, Pao Poulain preocupara apareciendo en redes sociales con un ojo morado denunciando violencia.

Y es que de acuerdo con la influencer, por motivos aún desconocidos, dijo haber sido trasladada en ambulancia desde Zacatepec en Morelos a la CDMX, en contra su voluntad.

“Todo el tiempo me trajeron en contra de mi voluntad yo no quería venir, me golpearon tan fuerte que tengo tinnitus en este oído que no se me quita, y visión borrosa de todos los golpes”.

Pao Poulain