Pao Poulain nuevamente encendió las alarmas, pues apareció golpeada y asegurando que fue retenida -a la fuerza- en un hospital, donde ni a su esposo Fichis han dejado pasar.

Por medio de historias en Instagram, Pao Paoulain de 29 años de edad, quien es esposa de Fichis y cuñada de Yuya, denunció haber sido trasladada a un hospital a la fuerza.

Ante la explicación que dio, algunos usuarios han externado preocupación sobre su estado de salud, asegurando “no está bien”, desde que murieron sus dos bebés.

Pao Poulain aparece golpeada y denuncia traslado a un hospital en contra de su voluntad

Pao Poulain está preocupando a sus fans, luego de que ayer -11 de diciembre- apareciera con un ojo morado en su cuenta de Instagram.

La influencer esposa de Fichis de 36 años de edad, denunció haber sido golpeada cuando una ambulancia la recogió en Zacatepec, Morelos y la trasladó a la CDMX.

“Todo el tiempo me trajeron en contra de mi voluntad yo no quería venir, me golpearon tan fuerte que tengo tinnitus en este oído que no se me quita, y visión borrosa de todos los golpes”. Pao Poulain, influencer.

Explicó que no dejaron que Fichis subiera a la ambulancia para acompañarla, señalando que su esposo no sabía en dónde estaba y que estaba siendo retenida contra su voluntad.

“Estoy encerrada en un hospital en contra de mi voluntad, ni por alta voluntaria me dejan ir”. Pao Poulain, influencer.

Señaló que no había cometido, ni ella ni Fichis, ningún delito para estar siendo detenida, “necesito ayuda”.

¿Pao Poulain fue internada en un psiquiátrico? Creen que su familia pudo haberlo hecho

Luego de que varios influencers periodistas hablaran de lo que le está pasando a Pao Poulain, han surgido distintas teorías sobre la salud mental de la famosa.

Y es que una de sus historias en Instagram, muestra el cielo y dos mariposa -haciendo alusión a sus dos bebés fallecidos- señalando, “anhelado irme con ustedes”.

Usuarios aseguran que desde que Pao Poulain perdió a sus hijos hace un año, no se le ha notado bien ni físicamente ni mentalmente.

Compartiendo que por lo que explica en sus redes sociales, pudo haber sido trasladada a un hospital psiquiátrico y su familia es quien habría intervenido.

“Mi teoría es que su familia la metió a algún centro para ayudarla, Pao desde que perdió a sus bebés no está bien”. Usuaria de TikTok.

Se sabe que la familia de Pao Poulain es de Zacatepec y como ella dijo que se encontraba ahí, da una pista de lo que podría haber sucedido.

Por otra parte, la misma Pao Poulain advierte “a las personas que me hicieron esto”, que no la volverán a ver, “no voy a perdonar nada, no van a contar con verme nunca más”.

Asimismo, por las características del sitio que se puede ver en las historias de Pao Poulain, algunos dicen que estaría internada en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en CDMX.

“Pero está en el fray Bernardino, yo estuve ahí algún tiempo y el azul de sus historias es identifico al de ahí”. Usuario de TikTok.