Selena Gomez -de 33 años de edad- sorprendió a todos sus seguidores al compartir parte de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México.

Antes de su boda con Benny Blanco -de 37 años de edad-, Selena Gomez disfrutó de unos días inolvidables en compañía de sus amigas en donde no pudieron faltar los mariachis.

Así fue la despedida de soltera de Selena Gomez en Cabo San Lucas antes de su boda con Benny Blanco

Desde que compartió su compromiso con Benny Blanco, Selena Gomez se ha dejado ver muy enamorada y ahora se despide de su soltería.

Selena Gomez y Benny Blanco (@selenagomez)

Selena Gomez escogió Cabo San Lucas para celebrar su despedida de soltera en compañía de sus amigas más cercanas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Selena Gomez compartió parte de lo que fue su despedida de soltera.

Durante los festejos Selena Gomez presumió su espectacular figura al dejarse ver en bikini blanco y con velo de novia.

Entre margaritas, mezcalitas, paseo en yate, noche de películas, descanso en la playa y en la alberca, Selena Gomez se despidió de su soltería.

En los festejos no pudieron faltar los mariachis, fuegos artificiales e incluso hubo máscaras de papel con el rostro de Benny Blanco.

En una de las imágenes se puede ver algunos globos con las letras ‘Sra. Levin’, el apellido de su futuro esposo.

Por su parte se sabe que Benny Blanco celebró su despedida de soltero en Las Vegas, donde estuvo acompañado por sus amigos.

¿Cuándo se casan Selena Gomez y Benny Blanco?

Aunque se desconoce la fecha exacta de la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco, hay versiones que apuntan que el enlace matrimonial será muy pronto.

De acuerdo con algunos reportes, Selena Gomez y Benny Blanco se casarían en septiembre de este 2025 en Montecito, California.

Estas versiones apuntan que la boda de Selena Gomez y Benny Blanco será un evento de dos días.

Cabe recordar que fue en diciembre del 2024 que Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco con el mensaje: “La eternidad comienza ahora”.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron un año después de que hicieron oficial su relación.