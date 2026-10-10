La actriz Irán Castillo fue secuestrada en mayo de 2015; ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que la banda de secuestradores fue sentenciada hasta con 165 años en la cárcel.

Aunque la FGR no dio a conocer el nombre de las víctimas, existe conexión entre los datos brindados sobre esta banda de secuestradores y los detalles que Irán Castillo dio sobre el terrible hecho que vivió en el entonces Distrito Federal (D.F.), ahora CDMX.

Secuestradores de Irán Castillo son sentenciados hasta a 165 años en la cárcel

Irán Castillo, de 49 años de edad, dio a conocer que fue secuestrada por 3 días por una banda de secuestradores que montaban un choque para poder realizar la maniobra de privación de la libertad.

Ahora, la FGR informó que el 8 de octubre de 2026, nueve personas que se dedicaron a secuestrar entre marzo y mayo de 2015, fueron sentenciados hasta a 165 años en la cárcel.

Irán Castillo (@castillo.iran / Instagram)

Según lo que ha contado la actriz, fue secuestrada en el entonces D.F. Sin embargo, la tuvieron privada en un lugar de Chalco, Estado de México.

La FGR confirmó que esta banda de secuestradores operaba en el D.F., Nezahualcóyotl y Chalco, siendo que fueron detenidos en mayo de 2015, luego de haber realizado el secuestro de varias personas por tres meses.

La indagatoria señala que, entre marzo y mayo de 2015, el mencionado grupo plagió a varias personas. El modus operandi consistía en provocar un choque en la parte trasera de los vehículos de sus víctimas para que se detuvieran y privarlas de la libertad para exigir el pago por su rescate. Comunicado de la FGR.

Ahora, tras el aporte de “pruebas contundentes” por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y otras autoridades, se determinó la sentencia por los delitos de:

Delincuencia organizada

Secuestro agravado

Delitos contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Las sentencias fueron dadas según el grado de participación de los hechos a:

Cristian “N” y Edgar “N”, por tres víctimas a 165 años en la cárcel y una multa de 863 mil 742 pesos

Jaime “N” y Adriana “N”, por tres víctimas a 161 años en la cárcel y una multa de 846 mil 672 pesos

Bernardo “N” y Ángel “N”, por dos víctimas a 111 años en la cárcel y una multa de 573 mil 552 pesos

Jorge “N” y Carlos “N”, por una víctima con 61 años en la cárcel y una multa de 300 mil 432 pesos

Rosario “N”, por dos víctimas a 57 años en la cárcel y una multa de 283 mil 362 pesos

FGR informa la sentencia de banda de secuestradores; una de sus víctimas fue Irán Castillo. (@FGRMexico)

Tras la sentencia del juez, se determinó que los hombres sentenciados serán trasladados al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Num. 4 “Noreste” en Nayarit. Las mujeres pasarán su proceso en la cárcel num. 16 en Morelos.