La revista TV Notas ha dado a conocer que Irán Castillo sufrió un secuestro el pasado 1 de mayo, aunque se desconoce el lugar y las circunstancias en que la actriz habría sido privada de su libertad.

La también cantante habría sido capturada por un grupo de delincuentes, alrededor de las 22 horas de ese viernes. La familia y amigos vivieron días de angustia antes de la liberación de Castillo, quien regresaría con terribles traumas tras este suceso, según expresa el mismo medio.

Hasta el momento Irán no ha dado alguna declaración al respecto, y en sus redes sociales sólo se le puede leer promocionando su más reciente producción y una felicitación el pasado 10 de mayo por el día de las madres.

Feliz día de las madres!! Mi admiración ,mi respeto y mi amor para todas las madres!!😊🙏festejemos todos los días!! Por este gran regalo!💝 {username} (@IranCastilloCom) May 10, 2015

Con información de Agencia México