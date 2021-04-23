Pese a que Danna Vázquez, representante de Irán Castillo desmintió el secuestro, nueva información ha salido a la luz.

La revista TV Notas nuevamente asegura que la actriz fue privada de su libertad por 3 días el pasado 1 de mayo alrededor de las 10 de la noche cuando se trasladaba sobre Periférico en dirección a Perisur, al sur del DF. En el pago del rescate habrían colaborado Verónica Castro y Gloria Trevi.

La buena noticia es que la Policía Federal ya atrapó a los secuestradores de la actriz, una banda de 13 integrantes que operaba en el Distrito Federal y Estado de México.

La Secretaría de Gobernación detalló que se ubicó una vivienda en la colonia "La Concepción", en el municipio Valle de Chalco, que se utilizaba para mantener en cautiverio a las víctimas. El pasado 8 de mayo, el personal de la División de Investigación de la Policía Federal llevó a cabo un operativo en el que se logró detener a los secuestradores, entre ellos los líderes identificados como Cristian Versay Juárez Pliego, de 22 años de edad, y Ricardo Gómez López, de 23 años.

Los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, ellos son: María Luisa Mora Varilla (30), Adriana Mora Cervantes (25), Daniel Vázquez Cruz (20), Jaime López Guerrero (30), Edgar Castillo Torres (34), Ángel Castillo Pizaña (20), Carlos Olvera Cruz (33), Rosario Yazmín Juárez Pliego (23), Bernardo Gabriel Ruiz Pantoja (22), Jorge Luis Moreno Tellez (26) y Mario Luis Solorza Zavala (28).

Todos serán procesados por los delitos de Delincuencia Organizada, Contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Con información de Cadena Noticias