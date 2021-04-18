En 2015, Irán Castillo pasó por la peor experiencia de su vida, la secuestraron en la CDMX, por lo que ahora considera compartir esa parte arriba de un escenario.
Recientemente declaró: "No sé si hacer una obra de teatro o a lo mejor un stand up, porque lo mejor es reírse de las cosas al final. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí tengo ganas”.
Dado que Irán no ha dado grandes detalles sí reveló que Gloria Trevi pagó parte de su rescate pese a no ser amigas.
"Yo siempre le voy a estar muy muy agradecida a ella este obviamente no somos amigas pero se me hace un gran ser humano y el gesto que hizo ni a mí, ni a mi familia jamás se nos van a olvidar siempre está en mi corazón”, declaró al programa De Primera Mano.
Indicó que le gustaría agradecerle con una canción, o mejor aún, una colaboración.
Por otra parte, Irán actualmente participa en la obra de teatro ‘Estelas del Narco’, cuya historia se centra en mujeres que han sido víctimas del narcotráfico.