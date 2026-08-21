Sean Combs estaría relacionado con el asesinato de Tupac Shakur y podría enfrentar cargos por su muerte; se ha especulado que Puff Daddy ofreció dinero para que asesinaran al rapero.

A 30 años de la muerte de Tupac Shakur, se realiza un juicio contra Duane Keith Davis, conocido como Kaffe D, señalado de presuntamente orquestar su homicidio.

Sean Combs podría enfrentar cargos por el homicidio de Tupac Shakur

Duane Keith Davis fue acusado en 2023 de asesinato con arma mortal con la intención de promover, apoyar o ayudar a una banda criminal.

Si Kaffe D es declarado culpable podría enfrentar cadena perpetua y dependiendo de los aportes durante el juicio, la fiscalía podría decidir actuar en contra de Sean Combs.

Puff Daddy Sean Combs, rapero. (@Diddy)

The Telegramph asegura que las autoridades podrían iniciar una nueva investigación contra Sean Combs, si se comprueba que estuvo involucrado en la muerte de Tupac Shakur.

Desde hace años se ha rumorado que Sean Combs ofreció hasta un millón de dólares para que asesinaran a Tupac Shakur.

El rapero señaló a Sean Combs de organizar el atentando en su contra en 1994 en Nueva York, lo cual ha sido negado por el productor musical.

Algunos consideran que la sentencia a Kaffe D podría dar una oportunidad para que la fiscalía investigue la participación de Sean Combs y se realice una acusación formal en su contra.

Actualmente, Sean Combs se encuentra en prisión tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer prostitución.

La rivalidad de Tupac Shakur y Sean Combs estuvo llena de sospechas

En los noventas había una rivalidad muy marcada entre el rap que se creaba en la Costa Oeste y la Costa Este, lo cual desató enfrentamientos violentos.

Sean Combs manejaba Bad Boys Record que pertenecía al Este, mientras que Tupac Shakur pertenecía a una discográfica del Oeste.

Tupac Shakur acusó e insultó a Sean Combs tras sufrir un atentando en 1994 en Nueva York, lo cual provocó el rumor de que Puff Daddy había ofrecido un millón de dólares para asesinar al rapero.