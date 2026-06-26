Siguiendo con su estrategia global, Netflix y FIFA dieron a conocer que la plataforma de streaming tendrá en exclusiva la transmisión del Mundial Femenino 2027.

Gianni Infantino señala que el acuerdo entre Netflix y FIFA incluye todos los partidos del torneo y, además, contarán con la transmisión del Mundial Femenino de 2031, con sede por anunciarse.

Netflix será el único lugar para ver el Mundial Femenino 2027 y 2031 de la FIFA

A través de un comunicado oficial, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció esta alianza con Netflix para el Mundial Femenino 2027 de Brasil y el de 2031, con sede por anunciar.

De acuerdo con la información de FIFA, Netflix contará con todos los derechos audiovisuales de ambos torneos, mismos que no podrán ser cedidos a terceros.

Netflix transmitirá el Mundial Femenino 2027 (FIFA)

Con esto, el organismo espera que el Mundial Femenino 2027 y el de 2031 lleguen a un público masivo, lo que ayude a acercar el futbol femenil a millones de espectadores.

Además de que la transmisión se hará tanto en inglés como en español, para así abarcar la mayor cantidad de público en la plataforma de streaming.

Gianni Infantino señaló que este acuerdo no solo busca retransmitir los partidos, sino ser un homenaje para todas las jugadoras y la cultura alrededor del deporte femenino.

“He sido testigo del increíble aumento de la afición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA; desde el ambiente inigualable que se respiró en Francia 2019 hasta la magnífica experiencia que se vivió el año pasado en Australia y Aotearoa Nueva Zelanda —ha afirmado Bela Bajaria, directora jefe de contenidos de Netflix—. Esta colaboración no busca únicamente retransmitir los partidos, sino que es un homenaje a las jugadoras, a la cultura y a la pasión que impulsan el deporte femenino en todo el mundo” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Netflix transmitirá el Mundial Femenino 2027 de la FIFA solo en dos territorios

Algo que hay que aclarar es que el acuerdo de exclusividad de Netflix y FIFA con el Mundial Femenino 2027 y 2031, solo implica a los territorios de Estados Unidos y Puerto Rico.

El resto del mundo podrá ver el Mundial Femenino de 2027 y 2031 bajo los acuerdos que FIFA haga con las televisoras y plataformas locales.

Es decir, no será necesario contar con Netflix para poder ver los partidos de ambos torneos, quedando con transmisiones tradicionales como ha sido hasta ahora.

No obstante, existe la posibilidad de que FIFA extienda el acuerdo con Netflix a otros territorios si lo ven conveniente, algo como lo que sucede con la plataforma y su trato con la NFL y WWE.