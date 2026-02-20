Julieta Venegas acusada de ecocidio tras tala de árbol en Coyoacán

La cantante Julieta Venegas- de 55 años de edad- es acusada de ecocidio tras tala de árbol en Coyoacán.

En redes sociales, se ha difundido señalamientos contra Julieta Venegas por presuntamente gestionar el derribo de un árbol.

Acusan de ecocidio a Julieta Venegas tras tala de árbol en Coyoacán

La usuaria de Facebook, Yuri Nahmad, publicó una carta abierta a Julieta Venegas.

En el texto, la usuaria acusa de ecocidio a Julieta Venegas tras tala de un árbol del hule (Ficus elástica) en Coyoacán.

A lo largo de la carta, Yuri Nahmad menciona el vínculo familiar y generacional que han tenido con el árbol.

Julieta Venegas (Julieta Venegas / Facebook)

Además de todos los beneficios que brinda al medio ambiente y la sociedad un árbol tan grande como el que tenían.

“A lo largo de una vida, yo y miembros de cuatro generaciones de mi familia gozamos infinitos momentos como los juegos infantiles entre vecinos; yo con Emiliano de la casa 8, mi hija Nina con Estefanía de la casa 10, mi primera boda se celebró bajo ese árbol, así como innumerables cumpleaños, serenatas, posadas y miles de ratos de lectura y solaz esparcimiento. Yo siempre consideré que ese titán majestuoso nos sobreviviría a todos y atestiguaría el futuro que deseo para toda la descendencia de Sara, mi madre quien lo sembró hace 52 años. Bajo el cobijo de su verdor disfrutamos de los servicios ambientales que nos proporcionó. Servicios que bien sé ustedes desconocen, tú y tu gestor, pero bien vale la pena enumerarlos para dimensionar la tragedia que significa su pérdida Un árbol grande, con un peso aproximado de 10 toneladas (lo que indica su madurez, alcanzada a los 52 años), provee servicios ecosistémicos masivos y de alto valor para el medio ambiente y la sociedad. Estos beneficios se dan a través de servicios de regulación, soporte y provisión, destacando su capacidad para limpiar el aire, regular la temperatura y proteger el suelo." Yuri Nahmad

De acuerdo con el testimonio de Nahmad, Julieta Venegas le habría pedido a su madre le permitiera gestionar autorización para podar el árbol.

No obstante, la usuaria argumenta que se le dieron a Julieta Venegas papeles para llevar a cabo la poda.

La cantante de Lento habría otorgado los papeles a un “coyote” para que se procesara una solicitud de derribo del árbol de forma urgente por poner en peligro su propiedad.

En la publicación se menciona que de un día para otro se derribó el árbol.

“Nota para los que lean Julieta Venegas le pidió a mi madre, de 91 años, que le permitiera a ella gestionar la autorización para poda las ramas altas del árbol, ya que ella cuenta con ayuda. Se le dieron los papeles y ella, a su vez, se los dio a un gestor (coyote), quien dio una mordida para procesar una solicitud de derribo del árbol en estatus de emergencia por poner en peligro la casa de Julieta. Con ello y al día siguiente y sin más derribaron el árbol." Yuri Nahmad

En su carta, Yuri Nahmad explica que una “simple poda de raíces y arreglo de albañilería” podrían haber evitado afectaciones a la propiedad de Julieta Venegas.

“Si bien la belleza y compañía que proveía no se pueden dimensionar, el profundo dolor que nos embarga a todos, nos grita el tamaño de la estupidez de la decisión de talarlo, cuando una simple poda de raíces y un arreglo de albañilería -actividades que demoran a lo más una semana y que son una práctica usual- podría haber evitado afectaciones a la propiedad y el respeto a la vida del árbol y a todos los vecinos. Pero pagar una “mordida” a la alcaldía para declarar una emergencia y así evitar un estudio y un dictamen fue un acto criminal y un engaño a todos (todos sabemos que se cometió un delito ambiental tipificado en el Código Penal y que se esconde el delito tras del acto de corrupción que será muy difícil de probar, cometido por un “gestor” -coyote en buen español-)." Yuri Nahmad

Además la usuaria mencionó que siempre escuchó excusas sobre los problemas que genera el árbol, aunque solo se trata de ignorancia sobe el valor que tenía realmente.

Hasta el momento, Julieta Venegas no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de ecocidio en su contra.