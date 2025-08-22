Salma Hayek -de 58 años de edad- le dedicó un conmovedor mensaje a su suegro François Pinault.

El 21 de agosto fue el cumpleaños de François Pinault, suegro de Salma Hayek, y la actriz lo celebró con una publicación en Instagram.

Salma Hayek muestra su gran relación con su suegro François Pinault

Para celebrar el cumpleaños 89 de François Pinault, Salma Hayek compartió un par de fotos en Instagram con un mensaje de cariño.

Salma Hayek felicitó a su suegro por su cumpleaños y agradeció su sabiduría.

“Feliz cumpleaños al latido de la familia Pinault”, escribió la mexicana en su perfil de red social.

“Feliz cumpleaños al latido de la familia Pinault. Tu fuerza, generosidad y sabiduría nos inspira cada día. Somos muy afortunados de compartir la vida contigo; que este año te traiga aún más alegría, salud y momentos inolvidables” Salma Hayek

La actriz deseó que François Pinault tenga más años de vida y siga compartiendo su alegría con sus seres queridos.

En las fotos que compartió Salam Hayek aparece su suegro y su esposo, François-Henri Pinault, de 63 años de edad.

Salma Hayek es muy unida a la familia de su esposo; incluso, mantiene una buena relación con sus suegros e hijastros.

Mathilde Pinault, hija mayor de François-Henri Pinault, le dio like a la publicación de Salma Hayek.

Los seguidores de Salma Hayek le enviaron sus mejores deseos a su suegro.

Salma Hayek y François Pinault (Instagram/@Salmahayek)

François-Henri Pinault es más que el “corazón” de la familia de Salma Hayek

Salma Hayek expresó que François-Henri Pinault es el pilar de la familia de su esposo y tiene razón, ya que construyó un imperio millonario.

François-Henri Pinault es un empresario que expandió un negocio de madera y fundó un emporio que es casa matriz de marcas de lujo como Gucci e Yves Saint Laurent.

El suegro de Salma Hayek es influyente entre las marcas de lujo y un conocido coleccionista de arte.

La fundación de François-Henri Pinault exhibe piezas de arte contemporáneo en recintos como Palazzo Grassi.

Además, el suegro de Salma Hayek es considerado como uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más de 371 mil millones de pesos.