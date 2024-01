Rosita Pelayo no verá sus pertenencias en un museo; todas serán repartidas entres sus amigos.

El 16 de diciembre de 2023 murió la actriz Rosita Pelayo, tras padecer varios meses cáncer de colon.

Los amigos de Rosita Pelayo estuvieron al pendiente de ella hasta el final y fue una de ellas quien reveló qué pasará con sus pertenencias.

Durante más de 40 años, Rosita Pelayo fue actriz y bailarina, participando en numerosos proyectos.

Rosita Pelayo dejó una importante huella en la televisión, por lo que algunos se han cuestionado si sus cosas podrían estar en un museo.

Sugey Ábrego, amiga de Rosita Pelayo, reveló qué va ocurrir con los objetos de Rosita Pelayo.

“Me entristece mucho saber que muchas de las cosas de Rosita las van a repartir entre amigos, no porque no las quedemos sus amigos, si no porque Rosita merece que a lo mejor se queden todas sus cosas en una exposición”

Sugey Ábrego