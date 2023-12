Rosita Pelayo habría apretado la mano de su mejor amiga para despedirse antes de morir a sus 64 años de edad.

Así lo narró la mejor amiga de Rosita Pelayo, Alexandra Beffer -edad desconocida-, quien estuvo con ella al momento de su muerte.

Y es que Rosita Pelayo murió el sábado 16 de diciembre del 2023, tras una semana de haber sido hospitalizada por una deshidratación severa.

Durante una entrevista para el programa de YouTube ‘Chisme No Like’, la mejor amiga de Rosita Pelayo reveló como fueron sus últimos momentos de vida.

Y es que el sábado 16 de diciembre de este 2023 en que murió Rosita Pelayo, su mejor amiga y otros allegados se encontraban con ella en el hospital rezando el rosario.

Sin embargo, destacó Alexandra Beffer, ella tenía agarrada de la mano a la actriz mientras le profesaba su cariño y la instaba a partir del mundo en paz.

“Le tomé su mano, todavía me la estrechó, yo no sé si estaba sedada, pero al tomarle su manita me la apretó, le dije ‘mi amor aquí estoy, abraza a Dios, ya perdimos la batalla’”

Alexandra Beffer