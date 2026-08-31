Rosalía compartió vía Instagram un carrusel de fotografías que muestran el amor por México que sintió durante su última visita.

En algunas de las imágenes, la cantante presume algunas de sus compras, entre las cuales destacan una bolsa de Churrumais, un vinilo de Paquita la del Barrio y hasta unas botas tribales.

“México, gracias por la inspiración”, escribió Rosalía para posteriormente agradecer a sus fans por las semanas que estuvo en tierras aztecas.

Rosalía en México (Instagram | @rosalia.vt)

México fue uno de los tramos más exitosos en la gira Lux Tour de Rosalía

Desde mediados hasta finales de agosto, Rosalía estuvo en México como parte de su gira Lux Tour 2026, la cual contempló un total de ocho conciertos en el país.

La cantante inició el tramo el 15 de agosto con su primer concierto en Guadalajara, pasando por Monterrey y cerrando en el Palacio de los Deportes de la CDMX el 29 de agosto.

Rosalía (Instagram/@rosalia.vt)

Cabe destacar que los ocho conciertos en México fueron un absoluto sold out, reafirmando el nivel de respuesta que Rosalía tiene entre sus fans mexicanos.

Lo que sin duda también representa un nuevo hito para la cantante en CDMX son las cinco fechas que consolidó en el Palacio de los Deportes.

Los conciertos en la capital del país se convirtieron en noches especiales gracias a estrellas invitadas como:

La última vez que Rosalía estuvo en México por motivos de agenda musical fue el 28 de abril de 2023.

En aquél entonces, la cantante ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, con una convocatoria que reunió a más de 160 mil personas.