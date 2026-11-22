Tras más de tres de haber terminado su relación sentimental y cancelar sus planes de boda, Rosalía y Rauw Alejandro entraron en contacto nuevamente de manera pública, gracias a un comentario de la cantante a un video.

Aunque no fue un comentario extenso, Rosalía hizo una publicación positiva a un video de Rauw Alejandro en TikTok, lo cual ha desatando varias reacciones y teorías entre sus fans.

Rosalía hizo un comentario positivo a un video de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro subió un video a TikTok que no tiene nada de especial, simplemente aparece bailando un adelanto de Tremendo desastre, su colaboración junto a Myke Towers.

Lo que llamó la atención fue que Rosalía le comentó positivamente, además de que se hace referencia a la estrofa de La Perla.

Mensaje de Rosalía a Rauw Alejandro (Especial)

Rosalía reaccionó escribiendo el comentario “Ok banger” al video de Rauw Alejandro, dando a entender que la canción le pareció muy buena.

Por el momento, la cantante no ha dado más explicaciones sobre su mensaje, dejando abierta la duda de si se trata de un simple elogio profesional o una reconciliación amistosa.

Recordando que luego de su ruptura, ninguna de las dos partes intentó acercarse de manera pública, aunque tampoco parecía que se guardaran resentimiento.

Rosalía y Rauw Alejandro no habían hecho contacto directamente en más de tres años

La historia de Rosalía y Rauw Alejandro empezó en 2019, cuando se conocieron; iniciando una relación al poco tiempo e incluso se llegaron a comprometer a inicios de 2023.

Sin embargo, en julio de ese año, Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a casi tres años de relación, sin dar muchos detalles al respecto y manteniéndolo todo en privado.

Luego de eso, no entablaron contacto en más de tres años, hasta el comentario de la cantante al video de su antigua pareja; aunque sí habían hecho referencia a su relación en canciones como Hayami Hana y La Perla .

Al día de hoy, ambos siguieron con su vida amorosa, donde Rauw Alejandro se convirtió en padre en este 2026 y Rosalía está en una relación con Loli Bahia.