Christian Nodal -de 26 años de edad- se reinventa y alista su debut como empresario dentro de la industria de la moda.

En una entrevista reciente, Christian Nodal declaró que tiene intenciones de crear su propia marca de ropa, una propuesta que reflejará su estilo al vestir.

Christian Nodal incursionará en el mundo de la moda con el lanzamiento de su propia marca de ropa.

En una charla, Christian Nodal compartió detalles de este nuevo proyecto que busca reflejar su estilo al vestir.

“Quiero una marca donde todo tenga ese ‘flowcito’ especial, ese que yo siempre he buscado y casi no encuentras todo junto en un solo lugar”

De acuerdo con lo compartido por Christian Nodal, su estilo será una pieza clave en los diseños de esta nueva línea.

Aunque reconoce que hay empresas con propuestas similares, considera que es difícil encontrar una marca que reúna todos los elementos que busca en una sola oferta.

En cuanto a los productos que planea incluir en su marca, el cantante adelantó que su propuesta abarcará:

Además, Christian Nodal quiere combinar elementos clásicos y mezclar cortes elegantes con cruces de plata, muy a su estilo.

“Me encantan las cruces, me encanta la plata. Me encanta mucho el estilo que es como elegante, pero gótico, me gusta mucho eso”,

Christian Nodal