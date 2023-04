El pasado 4 de abril del 2023 se dio a conocer la muerte de Andrés García a los 81 años de edad, noticia que impactó a Roberto Palazuelos de 56 años.

Y es que aunque en la actualidad Andrés García y Roberto Palazuelos estaban distanciados, durante muchos años mantuvieron una relación amistosa muy cercana.

Tanto que Andrés García consideraba parte de su familia a Roberto Palazuelos; sin embargo, tras el pleito por el testamento del primer actor, ambos se distanciaron.

Cabe recordar que Roberto Palazuelos y Andrés García se conocieron desde que el Diamante Negro era tan solo un niño.

Y desde entonces, Roberto Palazuelos lo consideró como un padre y Andrés García como un hijo.

Una de las amistades más sonadas y, posteriormente su distanciamiento fue sin duda la de Roberto Palazuelos y Andrés García.

Misma que terminó cuando Andrés García reveló que había quitado a Roberto Palazuelos de su testamento.

No obstante, Roberto Palazuelos y Andrés García se conocían desde que Palazuelos era un niño e incluso aseguraba García, él lo ayudó con su carrera desde que era pequeño.

Pero estos fueron los momentos más sonados entre Andrés García y Roberto Palazuelos:

Uno de los momentos más sonados entre la relación entre Andrés García y Roberto Palazuelos, fue sin duda cuando el primer actor lo incluyó en su testamento debido al cariño que se tenían.

Sin embargo, se especuló que Roberto Palazuelos era el heredero universal de Andrés García, dejando de lado a los hijos del actor, a su hermana y a su esposa.

Lo cual provocó un conflicto de intereses entre la familia de Andrés García, el actor y Roberto Palazuelos.

“Se ha portado muy bien desde que lo conozco, desde que era niño, lo quiero mucho y él también me quiere mucho”

Entre las declaraciones de Roberto Palazuelos sobre la herencia de Andrés García, el primer actor arremetió contra el empresario y provocó el distanciamiento entre ambos.

Y aunque Roberto Palazuelos reveló que él no estaba molesto con Andrés García, el primer actor reveló en varias ocasiones que él sí lo estaba y aseguraba que decía “pendejadas” de él.

“Eso no es cierto, yo no le dejé todo a Roberto Palazuelos, es uno de mis herederos con una proporción igual a la de mis hijos, a la de mi mujer, mi hermana”

Además se dice que Roberto Palazuelos quiso vender sin consentimiento una propiedad de Andrés García en 2021 en el Ajusco conocido como ‘El Castillo’, provocando el enojo del galán de cine.

“A Roberto lo había puesto como heredero, pero ya lo voy a quitar. Me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”

La molestia por el tema de la herencia por parte de Andrés García hacia Roberto Palazuelos fue tal, que el actor retó al empresario a un duelo de pistolas.

“Roberto Palazuelos es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que traigo, ahora se pone a decir pendejadas de mí”

Andrés García