Tal y como lo reveló hace unos días, Roberto Palazuelos está más que interesado en la lectura del testamento de Andrés García, quien murió a los 81 años de edad el 4 de abril de este 2023.

Pese a que por mucho tiempo, Andrés García aseguró que dejaría gran parte de sus bienes a Roberto Palazuelos, de 56 años de edad, no lo hizo debido a que su relación se quebró.

Sin embargo, Roberto Palazuelos, a petición de los hijos de Andrés García, buscará que la repartición de bienes beneficie a la primera familia que formó el actor ya que legalmente tienen más derecho.

Roberto Palazuelos de reune con Leonardo García y su mamá para hablar de la herencia de su papá (Captura/imagenTv )

Testamento de Andrés García se abrirá pronto, asegura Roberto Palazuelos

En entrevista con la prensa, Roberto Palazuelos aseguró que el testamento de Andrés García se leerá pronto; no obstante, no será el mismo que él conocía, donde el veterano actor lo nombró su albacea ya que no tiene validez.

De acuerdo con el también llamado ‘Diamante negro’, la defensa de Margarita Portillo consiguió el testamento que él tenía en su poder, donde Andrés García repartía sus bienes entre su hijo Andrés de 54 años, Leonardo de 49 años e inclusive le dejaba algo a su última esposa, documento que ya no vale.

Roberto Palazuelos y Andrés García. (Especial)

Roberto Palazuelos representa a Sandra Vale, la primera esposa de Andrés García

Aclarando que él no busca cobrar el testamento para él, Roberto Palazuelos dice representar a Sandra Vale, de edad desconocida, quien fue la primera esposa de Andrés García.

Y es que el actor cometió un grave error pero también un delito al contraer nupcias con Margarita Portillo aún estando casado.

Esto por supuesto complica todo ya que “ambas actas de matrimonio son válidas hasta que sean invalidadas por una autoridad jurisdiccional, pero siempre la primera en derecho es la que prevalece”, explica.

Y confiando en la ley dará por hecho que el primer matrimonio es el que vale ya que ambos formaron una sociedad conyugal , dice que Sandra Vale es la dueña de todo o en su caso la dueña de la mitad al igual que Margarita Portillo, pero esto lo decidirán las autoridades.