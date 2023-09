Roberto Palazuelos -de 56 años de edad- deja ver que todavía se siente sentido al ver que Luis Miguel lo difamó en su serie.

En entrevista, Roberto Palazuelos cuenta la verdad sobre Luis Miguel y expresa que aún no lo perdona por la mala imagen que dejó sobre él.

Pues comenta que hay varias cosas que fueron plasmadas en la serie que son mentira y por las que Roberto Palazuelos quedó como el malo de la historia.

Luis Miguel y Roberto Palazuelos fueron amigos durante su juventud, pero el actor pensó en demandar a la producción de la serie por la manera en la que fue retratado.

En la serie de Luis Miguel, a Roberto Palazuelos lo hicieron ver como un “chismoso” y, por lo mismo, recibió mucho odio en redes sociales.

En el 2021, Roberto Palazuelos aseguró que demandaría a Luis Miguel por haber buscado que su imagen fuera dañada.

En entrevista con De Primera Mano, Roberto Palazuelos dijo que no perdona a Luis Miguel por difamarlo e inventado cosas en la primera temporada de su serie.

Y es que en el cuarto capítulo de la serie, Bobby, el personaje basado en Roberto Palazuelos, informa a Luis Miguel sobre la relación entre su novia, Mariana Yazbek, y Alejandro González Iñarritu.

Roberto Palazuelos expresó las demás cosas que inventaron, otra de ellas es que también fue involucrado al decir que Luis Miguel era un mal padre con Michelle Salas.

No obstante, el empresario le regresó bien y bonito todo lo que difamó en su contra dejando ver que Luis Miguel no era el rey de Acapulco, como muchos piensan .

Desde que se estrenó la serie de Luis Miguel, el proyecto causó revuelo entre las personalidades que fueron retratadas en ella.

Uno de ellos fue Roberto Palazuelos, quien supuestamente en la serie lo retratan que lo traicionó.

Fue por eso que el empresario mencionó que lo demandaría por difamarlo; sin embargo, finalmente no lo realizó.

Roberto Palazuelos declaró en el 2021 que no demandó a Luis Miguel debido a la amistad que en algún momento tuvo con el cantante.

“No en el sentido que me tenga que agradecer, pero ya no lo hice, ¿Para que? No me gusta meterme en esas vibras de demandar a gente que quise en su momento”

Roberto Palazuelos