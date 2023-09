Ni Roberto Palazuelos se salvó de Manolo Villagrán, supuesto estafador de famosos que le habría quitado 600 mil pesos.

El martes 19 de septiembre, Roberto Palazuelos compartió la detención de Manolo Villagrán por el delito de fraude genérico.

Manolo Villagrán fue detenido por autoridades de Acapulco y es señalado por varias personalidades del espectáculo de haberlos estafado.

En entrevista con De Primera Mano, Roberto Palazuelos explicó cómo fue que Manolo Villagrán lo estafó.

Roberto Palazuelos -de 56 años de edad- narra que conoció a Manolo Villagrán hace varios años, pues se hacía pasar como mánager de artistas.

“A mi me estafó, me vendió para un carnaval, cobró el dinero y ya nunca me volvió a tomar la llamada”

Roberto Palazuelos