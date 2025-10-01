Fue por medio de un video que Ricardo O’Farrill -de 35 años de edad- contó lo que definió como “su verdad” de Ana María Alvarado.

Esto después de que Ana María Alvarado -de 56 años de edad- publicara una columna hablando de dos de sus amigos del stand up.

Ricardo O’Farrill responde a Ana María Alvarado con bochornosa anécdota

Después de que Ana María Alvarado lanzara su columna, Ricardo O’Farrill salió en defensa de su amigo Ricardo Pérez.

Al respecto, el comediante reveló un bochornoso momento que Ana María Alvarado vivió en presencia del standupero.

Ricardo O'Farrill, standupero. (@richiesgenial1 / Facebook)

Ricardo O’Farril recordó la vez que tuvo una entrevista con Ana María Alvarado.

Siendo que al final de la plática, asegura, escuchó cómo la periodista de espectáculos soltó un gas.

Según el comediante, no dijo absolutamente nada por respeto, entendiendo que era algo normal.

Sin embargo, remató revelando que cuando Ana María Alvarado se levantó de su silla alcanzó a ver una mancha en su vestido.

De acuerdo con Ricardo O’Farrill, no va a permitir que la periodista se meta con sus “colegas y amigos”.

“Por discreción había elegido guardar. Solo que si tú no sabes ser discreto: yo tampoco”, escribió el comediante en la descripción de su video.

Al respecto, Ricardo O’Farrill fue duramente criticado por usuarios en redes.

#PrensaDigna 💩

Ni sé bien como se llama, pero si te metes con mis amigos y colegas yo también puedo contar una verdad que viví a tu lado🫠

Aquí concluyo con el tema. Ya no me hagan más preguntas. Esto fue lo que oí y vi, pero por discreción había elegido guardar.

Solo que si tu… pic.twitter.com/mQ8CDa0pAw — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) September 30, 2025

¿Qué dijo Ana María Alvarado? La periodista habló de comediantes famosos del medio

En un video posteado en sus redes, Ana María Alvarado invitó a sus seguidores a leer su nueva columna.

En ella, reveló la periodista, abordaba el tema del desencuentro que generó Ricardo Pérez con la prensa cuando intentaban entrevistar a Susana Zabaleta.

Del mismo modo, habló de las denuncias de acoso que el novio de la cantante y su mejor amigo, Slobotzky, han estado enfrentando.

Siendo estos los motivos por los que Ricardo O’Farril reveló esta anécdota de Ana María Alvarado.