Ricardo O’Farrill -de 34 años de edad- aprovechará el abismo que vivió en 2023 y hablará de esto en su show “Cortocircuito”.

El brote psicótico que vivió Ricardo O’Farrill lo hizo cambiar su vida por completo; ahora, aprovechará sus vivencias para su nueva rutina de standup.

Meses después de su brote psicótico, Ricardo O’Farrill retomó su carrera y lanzará su nuevo show “Cortocircuito”, donde hablara del abismo que vivió.

“Cortocircuito: Una historia de sobriedad y ebriedad”, es el nuevo proyecto de Ricardo O’Farrill donde compara la comedia con sus vivencias.

“Es algo que yo quiero contar sobre cómo vivir el peor episodio de mi vida y ese peor episodio de mi vida me llevó al mejor episodio de mi vida que es lo que estoy viviendo ahora”

Ricardo O’Farrill hablará abiertamente de todos los sucesos que vivió en 2023, cuando el consumo de mariguana y alcohol lo llevaron al límite.

Ricardo O’Farrill no se ha reencontrado con Mau Nieto tras su brote psicótico

Ricardo O’Farrill ya habló con Mau Nieto, pero de Sofía Niño de Rivera no quiere saber nada

El nuevo show del comediante será una fiel narración desde el brote psicótico que lo llevó a enemistarse con sus amigos, hasta su actual etapa de vida.

Ricardo O’Farrill decidió que este momento oscuro podía ser material para generar risas en el público, pues le gusta reírse de sus desgracias.

El humor negro será protagonista en “Cortocircuito”, donde la etapa de adicciones de Ricardo O’Farrill y recuperación formarán parte de la rutina cómica.

Ricardo O’Farrill es reconocido como uno de los comediantes más populares del stand up en México; actualmente, se encuentra recuperando su carrera.

En marzo de 2025, Ricardo O’Farrill tuvo un especial de comedia en el Vive Latino y seguirá su buena racha con “Cortocircuito”.

Al respecto, el comediante contó a Ventaneando que la comedia fue lo que lo salvó del abismo en el que cayó.

“Me salvó la comedia, me salvaron mis amigos, me salvó mi familia y me salvaron los fans”

Ricardo O'Farrill