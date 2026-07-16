A tres días de la muerte de Sam Neill, el agente del actor de Jurassic Park reveló que la causa principal de su muerte fue una neumonía que complicó su salud tras una larga batalla contra el cáncer.

Philip Grenz, representante de Sam Neill, destacó que el actor había superado el cáncer recientemente gracias a un tratamiento de terapia CAR-T, pero este proceso debilitó considerablemente su sistema inmunitario.

“Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermar, había luchado con valentía y superado un linfoma gracias a un novedoso tratamiento llamado terapia CAR-T” Philip Grenz, representante de Sam Neill

A pesar de su enfermedad, Sam Neill se mantuvo activo, completando cuatro proyectos cinematográficos que se estrenarán próximamente.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sam Neill?

El lunes 13 de julio se dijo a conocer la muerte del actor neozelandés Sam Neill a los 78 años de edad.

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )

Aunque inicialmente se reportó que su muerte podría haber sido por el cáncer, su agente Philip Grenz reveló que Sam Neill murió a causa de una neumonía.

El representante del fallecido actor reveló la causa de muerte para poner fin a las “inexactitudes y falsedades rotundas” que circulaban sobre el deceso del actor.

Su lucha de varios años contra el cáncer debilitó considerablemente sus defensas. La expareja de Sam Neill, Laura Tingle, explicó que su cuerpo terminó “agotándose” tras someterse a intensos tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia.

En 2022, Neill fue diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T (un tipo raro de cáncer de sangre). Aunque en abril de 2026 anunció que estaba libre de la enfermedad, el proceso dejó su sistema vulnerable.

Philip Grenz reveló que Sam Neill logró vencer el linfoma gracias a un tratamiento novedoso llamado terapia CAR-T, una forma de inmunoterapia que modifica genéticamente las células T del paciente para combatir el cáncer.

La familia de Sam Neill calificó su muerte como “repentina e inesperada”, ya que se produjo poco después de haber superado el cáncer y mientras el actor mantenía un ritmo de trabajo exigente, habiendo completado cuatro proyectos cinematográficos en el último año.

¿Cómo será el funeral de Sam Neill?

Sobre el funeral de Sam Neill, Philip Grenz adelantó que será una ceremonia privada que se llevará a cabo en su granja de Nueva Zelanda.

Debido a que Neill era un hombre extremadamente reservado que evitaba ser el centro de atención y detestaba el alboroto, su familia ha decidido rendirle honores en la más estricta intimidad.

“Como era un hombre extremadamente reservado y detestaba ser el centro de atención, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha que aún está por determinar” Philip Grenz, representante de Sam Neill

La fecha exacta de la ceremonia está aún por determinar, pero Philip Grenz ha pedido respeto a la privacidad de los seres queridos del actor durante este difícil momento, asegurando que es un respeto que Neill se ganó a lo largo de su vida.

“Quisiera agradecer a quienes realmente estuvieron cerca de Sam por respetar la privacidad que él se ganó y que sus seres queridos necesitan y merecen en estos momentos tan difíciles” Philip Grenz, representante de Sam Neill

La familia de Sam Neill ha solicitado que, en lugar de enviar flores, las personas que deseen honrar su memoria realicen donaciones a causas benéficas que eran importantes para él. Entre estas instituciones se encuentran:

La Fundación Hospital Dunstan.

La Fundación Snowdome.

El Fondo para la Naturaleza de Nueva Zelanda.

Sustainable Tarras.