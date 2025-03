¿De qué murió Carl Thomas Dean? El misterioso esposo de Dolly Parton durante casi 60 años que tenía 82 años de edad

La cantante de country, Dolly Parton ha confirmado la lamentable muerte de su esposo Carl Thomas Dean a los 82 años de edad.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y simpatía”. Dolly Parton

Carl Thomas Dean fue el misterioso esposo de Dolly Parton durante casi 60 años; tiempo en el que compartieron una relación bastante estable, pero en la privacidad de su hogar.

Debido a que Carl Thomas Dean, era un hombre tímido, tal y como en varias ocasiones Dolly Parton lo dijo.

Ante la lamentable muerte a los 82 años de edad, de Carl Thomas Dean, el misterioso esposo de Dolly Parton durante casi 60 años no se especificó la causa de su descenso.

Sin embargo, se precisó que la muerte de Carl Thomas Dean fue el 3 de marzo de 2025 en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

El misterioso esposo de Dolly Parton será enterrado en una ceremonia privada a la que asistirá su familia más cercana.

Carl Thomas Dean y Dolly Parton estuvieron casados casi 60 años, tras contraer matrimonio el 30 de mayo de 1966, en Ringgold, Georgia, Estados Unidos.

Luego de que en una entrega de premios en 1967, Carl Thomas Dean le pidió a Dolly Parton nunca iría con ella a ese tipo de eventos: “te deseo lo mejor, pero no me pidas nunca que vaya a otra de estas malditas cosas porque no voy a ir”.

Lo que hizo que la relación de Carl Thomas Dean y Dolly Parton fuera un misterio, sin embargo, la cantante de country siempre aseguró que eso fue un gran aliado a su favor, pues adoraban pasar juntos cuando ambos regresaban a casa.

Mientras Dolly Parton triunfaba en la música, su misterioso esposo Carl Thomas Dean se forjó como empresario de pavimento de asfalto.

Durante toda la carrera de Dolly Parton su misterioso esposo Carl Thomas Dean fue parte de su inspiración.

Jolene, una de las canciones más famosas de Dolly Parton se la escribió a Carl Thomas Dean entre una broma recurrida.