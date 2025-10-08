La hermana de Dolly Parton de 79 años de edad, desató la preocupación en sus fans por pedir oraciones para su hermana quien además estuvo cancelando conciertos.

Freida Parton de 68 años de edad, tomó sus redes sociales para pedir por Dolly Parton, pero luego tuvo que salir a aclarar todo porque sus fans quedaron muy preocupados.

¿Qué pasa con Dolly Parton? Su hermana pidió oraciones por su salud y se armó un caos

Fans de Dolly Parton estuvieron muy preocupados desde que el 7 de octubre, Freida Parton pidió por la salud de su hermana encendiendo alarmas sobre su bienestar.

Y es que a esto se le sumó que Dolly Parton se retiró de un evento en Dollywood debido a que se sentía mal por lo que dijo era un cálculo renal. Esto además de la reciente muerte de su esposo.

Dolly Parton, cantante. (@DollyParton)

Sin embargo, fue la misma hermana de Dolly Parton quien tuvo que salir a aclarar el estado de salud de la cantante de country, asegurando “ha estado un poco mal” pero nada de qué preocuparse.

Freida Parton aseguró que cree firmemente en el amor transformado en oración, por ello pide a los fans de Dolly Parton orar por ella para que así se sienta mejor.

Asimismo, dejó claro que no era su intención “asustar a nadie” explicando que no esperaba que su post sonara “tan grave”.

“No quería asustar a nadie o hacerlo sonar tan grave cuando pedí oraciones por Dolly. Ella ha estado un poco mal y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración”. Freida Parton, cantante.

Hermana de Dolly Parton explica la salud de la cantante. (@Freida Parton)

Según gente cercana a Dolly Parton, la cantante lanzará un post este 8 de octubre en sus redes sociales para aclarar su estado de salud luego de que también pospuso conciertos de diciembre 2025.