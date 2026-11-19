Luis de Llano recibirá 36 horas de arresto por inclumplir los lineamientos ordenados en la sentencia del caso de Sasha Sokol, así lo informó el equipo legal de la cantante este 17 de noviembre a través de sus redes sociales

“El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en contra de Luis de Llano. A través del acuerdo, el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia. Ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado.” Equipo legal de Sasha Sokol

El equipo legal de Sasha Sokol informó que el martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable emitió nuevas determinaciones contra Luis de Llano por incumplir las medidas ordenadas en su sentencia.

A través de un acuerdo, el juzgado rechazó la disculpa pública que Luis de Llano difundió en YouTube, al considerar que no cumple con los términos establecidos judicialmente, además, ordenó retirar el video y reiteró que deberá ofrecer una disculpa a Sasha Sokol exactamente como fue condenado.

¿Por qué juzgado rechazó la disculpa de Luis de Llano a Sasha Sokol?

El equipo legal de Sasha Sokol reveló que el juzgado había rechazado la disculpa que Luis de Llano publicó en YouTube, por lo que se le ordenó retirar el video y enfrentar 36 horas de arresto.

La resolución reveló que se le impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por desobedecer las órdenes judiciales, además se dio a conocer que no fue Sasha Sokol quien rechazó la disculpa, sino el propio juzgado, al determinar que no se ajusta a la sentencia.

“También impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales. Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia. No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado.” Equipo legal de Sasha Sokol

De acuerdo con el comunicado, Luis de Llano ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para modificar o evitar el cumplimiento de la resolución, pero sus argumentos han sido rechazados por distintas instancias judiciales.

Asimismo, la jueza ha requerido en 13 ocasiones que Luis de Llano cumpla con la sentencia y ha recurrido nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia.

El equipo legal advirtió que cada incumplimiento podría acercar a Luis de Llano a enfrentar consecuencias penales, y subrayó que ofrecer la disculpa pública no lo llevaría a prisión, sino que el riesgo legal deriva de negarse a acatar las órdenes judiciales.