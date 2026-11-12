¿Quién fue Regina Torné? La actriz y cantante mexicana que fue ganadora del Premio Ariel murió el 11 de noviembre de 2026 a los 83 años de edad.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, la actriz que es reconocida por su amplia trayectoria en cine y televisión, habría fallecido en su domicilio en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quién fue Regina Torné?

Regina Torné, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, y murió el 11 de noviembre de 2026 a los 83 años.

Sus padres la enviaron desde temprana edad a Estados Unidos para cursar su preparación académica, donde aprendió inglés, francés e italiano y regresó a México a los 18 años para estudiar actuación teatral.

Regina Torné (Especial )

La formación actoral de Regina Torné comenzó antes de debutar en pantalla, cuando estudió con el maestro Seki Sano, quien marcó su preparación en las artes escénicas

A lo largo de su carrera fue reconocida con diversos galardones como el Premio Ariel a Mejor Actriz en 1992 por su interpretación en la película Como agua para chocolate, dirigida por Alfonso Arau.

¿A qué edad murió Regina Torné?

Los reportes sobre la muerte de Regina Torné señalan que tenía 83 años de edad al momento de su fallecimiento.

¿Regina Torné estaba casada?

Regina Torné sstuvo casada brevemente con Carlos Campos; sin embargo, tras concluir dicha relación, no contrajo nupcias de nueva cuenta.

¿Qué signo zodiacal era Regina Torné?

Tomando en cuenta la fecha de nacimiento de Regina Torné, se sabe que era el signo Cáncer.

Regina Torné (Especial )

¿Cuántos hijos tuvo Regina Torné?

Regina Torné tuvo una sola hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, procreada durante su breve matrimonio con Carlos Campos,

¿Qué estudió Regina Torné?

En lo que respecta a la formación académica que tuvo Regina Torné, datos indican que estudió lo siguiente:

Estudios universitarios en Estados Unidos donde aprendió diversos idiomas como inglés, francés e italiano

Actuación teatral en México

¿En qué trabajó Regina Torné?

En el tema de la trayectoria laboral que desarrolló, los datos disponibles indican que Regina Torné no solo fue actriz, pues participó en diversas actividades:

Cantante de jazz: Inició su carrera artística en 1962 en este género, siendo considerada pionera del jazz en México

Actriz de cine: Debutó en 1966 y participó en más de 30 películas, obteniendo el Premio Ariel por Como agua para chocolate

Actriz de televisión: Trabajó en telenovelas como La Loba y Cielo rojo, y en la serie El Chavo del 8

Fundadora de academia: Tras retirarse en 2016, fundó y dirigió una academia de artes escénicas en Puebla