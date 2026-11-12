Murió la actriz Regina Torné a los 83 años, ganadora del Premio Ariel por la película Como Agua para Chocolate.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte de Regina Torné, primera actriz de cine, teatro y televisión.

¿De qué murió Regina Torné? Actriz ganadora del Ariel

Regina Torné murió el miércoles 11 de noviembre, pero la causa de su deceso no ha sido revelada.

Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, verdadero nombre de la actriz, tenía una larga trayectoria. Entre sus personajes más conocidos está “Mamá Elena” de la película Como agua para chocolate, de 1992.

Regina Torné, actriz mexicana (Instagram/@andactores)

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