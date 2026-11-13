Garbage confirmó que MUÑEKI77A no estará en el concierto en el Zócalo de CDMX (Ciudad de México); la argentina aclaró sus motivos en una publicación, lo cual fue destacado por la banda.

Luego de la difusión de viejos tuits, así como mensajes en redes sociales por ser judía, MUÑEKI77A compartió un mensaje para explicar de manera formal sus publicaciones, las cuales datan del ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.

MUÑEKI77A agradeció a Garbage y a México por la oportunidad de abrir su concierto en el Zócalo de CDMX, pese a “todo el odio que ha recibido”, lo cual secundó la banda de rock alternativo.

MUÑEKI77A cancela participación en concierto de Garbage en el Zócalo de CDMX

Mediante un comunicado de prensa, MUÑEKI77A confirmó que no participará como artista invitada en el concierto de Garbage en el Zócalo de CDMX, por decisión de su equipo de trabajo.

MUÑEKI77A cancela su actuación con Garbage en el Zócalo de CDMX (Captura de pantalla)

De acuerdo con la publicación, la cancelación de MUÑEKI77A se debe a la controversia generada en redes sociales por su actuación con Garbage, por lo que se tomó la decisión por respeto a la artista, a la banda y al público.

Aunado al comunicado de hoy jueves 12 de noviembre, MUÑEKI77A compartió una publicación explicando sus publicaciones, las cuales provocaron la cancelación de su actuación con Garbage.

Explicó al respecto que no está a favor del genocidio ni de la guerra y aseveró que no es el enemigo como muchos la ven actualmente.

Y reiterando que está a favor de Palestina Libre, MUÑEKI77A pidió disculpas a quienes decepcionó.

Garbage pide comprensión a sus fans tras cancelación de MUÑEKI77A para el concierto del Zócalo

Garbage ya se pronunció al respecto de la cancelación de MUÑEKI77A, como varios exigieron en redes sociales; sin embargo, la banda también rogó a sus fans que dejen de reprender a la argentina.

La agrupación también pidió a sus fans no confundir el judaísmo con el sionismo, ya que, aseguran, no están a favor de rechazar a la gente y a la oportunidad de aprender y crecer, como lo estaría haciendo MUÑEKI77A.

Asimismo, Garbage confirmó que leyó su declaración, la cual los conmovió profundamente y reiteraron el valor de MUÑEKI77A al compartirla, además de respaldar que todos merecemos una vida feliz segura.