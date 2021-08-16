Reese Witherspoon es la actriz más rica del mundo por apostar al feminismo en la producción

Reese Witherspoon, la actriz de Hollywood, una vez más ha destacado, pero en esta ocasión no es por una nueva idea sobre feminismo, sino por la fortuna que posee.

Reese Witherspoon ahora es la actriz más rica del mundo, luego de que decidió apostar por su propia productora para posicionar la mirada y el talento de las mujeres en Hollywood.

Reese Witherspoon se convierte en la actriz más rica del mundo

Fue en 2016 que Reese Witherspoon decidió apostar por un nuevo proyecto, en vista de que siempre le ofrecían los mismos papeles en las películas de Hollywood.

La actriz creó ‘Hello Sunshine’ una casa productora en donde se busca posicionar el nombre de la mujer y darles frente a las diversas situaciones que vive en el mundo.

Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Asimismo, se aseguró de que esta brindara trabajo a las mujeres en el mundo de la creatividad y producción.

Gracias al camino que siguió y a los proyectos que eligió, Reese Witherspoon logró vender parte de ‘Hello Sunshine’ y hacer crecer su fortuna exponencialmente.

Según cifras presentadas por Forbes, la actriz posee 8 mil billones de pesos, de los cuáles se deslindan el costo de ‘Hello Sushine’ y otro tipo de ingresos por su carrera.

Reese Witherspoon habría vendido parte de ‘Hello Sunshine’ por 18 mil millones de pesos

La productora de Reese Witherspoon fue vendida en su totalidad, sino que una parte de esta fue puesta a la venta para que la actriz pudiera deslindarse de un poco del tiempo invertido.

Sin embargo, se ha destacado que tanto ella como la CEO, Sarah Harden, seguirán presentes para la toma de decisiones.

El objetivo será cerciorarse de que los proyectos vayan conforme a lo establecido para ‘Hello Sushine’ con ahora los inversionistas que antes eran ejecutivos en Disney y TikTok.

Según Forbes, la actriz se quedaría con el 18% de sus acciones invertidas en la productora.

Algunas de las películas que Reese Witherspoon hizo con ‘Hello Shushine’ son:

Salvaje

Persecución caliente

Lucy en el cielo

Big Little Lies

Asimismo, Reese Witherspoon ha retomado la parte del feminismo en un club de lectura creado por ella misma, en donde se sabe los libros recomendados han agotado sus ejemplares.

Con información de ‘Forbes’ y ‘El País’.