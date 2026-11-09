El actor Ari Telch ha pedido ayuda a través de su perfil de Facebook al denunciar que una mujer lo persigue, por lo que aseguró estar en peligro.

“No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo”, escribió Ari Telch además de compartir una foto junto a una mujer a la cual abraza “estoy en peligro, necesito ayuda”, agregó.

Publicación que enciende las alarmas, tras una serie de detalles, pues Ari Telch dice no saber si está secuestrado, pero haber logrado huir, sin embargo, para muchos el actor podría estar pasando por una crisis bipolar.

“Estoy en peligro”: Ari Telch pide ayuda y denuncia que una mujer lo persigue (especial )

¿Cómo está Ari Telch? El actor pide ayuda

Tras el mensaje de Ari Telch en el cual pide ayuda y denuncia que una mujer lo persigue se desconoce el estado en el que se encuentra.

En su mensaje, Ari Telch menciona encontrarse en Cuernavaca, Morelos, además de no tener buenas condiciones por falta de comida y temer que la mujer desee acabar con él.

Asimismo, Ari Telch señaló a esta mujer de haberlo apartado de Lupita Nyong’o, tras semanas después de que el propio actor compartiera una fotografía junto a la actriz ganadora del Óscar en la que aseguró “no era IA”, ante señalamientos de usar inteligencia artificial.

Y ante la rareza del mensaje de Ari Telch, seguidores apuntan que el actor podría estar pasando por una crisis mental debido al trastorno bipolar que padece, pese a esto, por el momento no se tiene actualización sobre su estado.