Después de casi ocho años de relación y seis de compromiso, Roberto Carlo y Rubén Kuri celebraron su boda el pasado 7 de noviembre en CDMX,

Y es que como se reveló en redes, Roberto Carlo y Rubén Kuri finalmente llegaron al altar, en donde el conductor de televisión y el experto en moda celebraron su esperada boda acompañados de familiares, amigos y personalidades del espectáculo.

Los recién casados compartieron fotografías y videos del enlace en redes sociales, donde mostraron algunos de los momentos más especiales de su boda, que destacó por su elegancia y una ambientación sofisticada.

Así fue la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri (@robertocarlomx / Instagram)

Así fue la elegante boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri, fue el código de vestimenta, pues eligieron trajes blancos de etiqueta con moños negros, mientras que sus invitados también acudieron vestidos de blanco.

Así fue la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri (@robertocarlomx / Instagram)

La celebración de la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri, incluyó una ceremonia civil, un enlace religioso y una recepción con decoración sobria, caracterizada por arreglos florales, velas, alfombras y grandes candelabros.

Entre los momentos más emotivos de la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri que se revelaron en las redes, estuvo el primer baile de los esposos, quienes eligieron la canción “Quédate”, de Isi Vives, para inaugurar la pista.

La boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri también reunió a distintas figuras del entretenimiento mexicano, entre ellas:

Así fue la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri (@robertocarlomx / Instagram)

Además, los asistentes a la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri del pasado sábado 7 de noviembre, disfrutaron de un menú de tres tiempos que incluyó burrata, filete de res y distintas opciones de postre.

Con esta celebración, Roberto Carlo y Rubén Kuri finalmente hicieron realidad una boda que esperaron durante años y comenzaron una nueva etapa juntos como esposos.