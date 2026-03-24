Valerie Perrine fue una actriz conocida por su papel de Eve Teschmacher en Superman, murió el lunes 23 de marzo a los 82 años de edad.

La actriz estuvo nominada al Oscar por su papel en la película Lenny, donde actuó junto a Dustin Hoffman.

¿Quién era Valerie Perrine? La inolvidable actriz de Superman

Valerie Ritchie Perrine nació en Texas e inició su carrera como bailarina principal en Las Vegas. En el cine debutó con la película Matadero Cinco.

La actriz fue nominada al Globo de Oro y ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

Valerie Perrine (Instagram/valerieperrineofficial)

¿Qué edad tenía Valerie Perrine?

Valerie Perrine nació el 3 de septiembre de 1943; tenía 82 años de edad.

¿Quién era el esposo de Valerie Perrine?

Valerie Perrine no se casó, pero estuvo comprometida con Bill Harían y el estilista Jay Sebring , un estilista que fue asesinado por seguidores de Charles Manson.

¿Qué signo zodiacal era Valerie Perrine?

Valerie Perrine era Virgo.

Valerie Perrine (Instagram/@valerieperrineofficial)

¿Cuántos hijos tuvo Valerie Perrine?

Valerie Perrine no tuvo hijos.

¿Qué estudió Valerie Perrine?

Valerie Perrine estudiaba psicología en la Universidad de Arizona, pero abandonó su carrera para ser bailarina y actriz.

¿En qué trabajó Valerie Perrine?

Valerie Perrine consolidó su carrera como actriz en la película Lenny, donde interpretó a Honey Bruce y fue nominada a diversos premios de renombre.

En 1978 interpretó a Eve Teschmacher en Superman y la secuela de esta junto a Christopher Reeve.

También trabajó en películas como:

El último héroes americano

Junto a Jeff Bridges

El jinete eléctrico

La Frontera

Lo que ellas quieren

Valerie Perrine consideraba que trabaja en la película Can’t Stop the Music arruinó su carrera.

Valerie Perrine (Instagram/@valerieperrineofficial)

Valerie Perrine murió a los 82 años tras padecer Parkinson

El 23 de marzo se confirmó la muerte de Valerie Perrine, quien padeció Parkinson por 15 años.

La actriz murió en su casa en Beverly Hills y su amigo cercano Stacey Souther reveló que su último deseo era ser sepultada en Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills.

Valerie Perrine fue diagnosticada con Parkinson en 2015 e hizo un documental para hablar de su vida y de la enfermedad.