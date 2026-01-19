El diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto a los 93 años, será recordado por ser el fundador de la casa de moda de alta costura con su mismo nombre.

Pero ¿quién fue Valentino Garavani? Acá te contamos lo que sabemos sobre el diseñador italiano.

¿Quién fue Valentino Garavani?

Valentino Garavani fue el famoso diseñador italiano que nació en Voghera, Lombardía, Italia, el 11 de mayo de 1932.

Se ganó el apodo del “Emperador de la moda”, pues Valentino Garavani fue una las grandes leyendas de la alta costura italiana, tras fundar la prestigiosa casa Valentino, que fue reconocida por su estilo elegante y su famoso “rojo Valentino”.

Muere Valentino Garavani (Remy de la Mauviniere / AP)

¿Qué edad tenía Valentino Garavani?

Al momento de su muerte, Valentino Garavani tenía 93 años de edad.

¿Quién era la pareja de Valentino Garavani, el diseñador italiano que murió a los 93 años?

Valentino Garavani, el diseñador italiano jamás se casó, sin embargo, mantuvo una relación sentimental por cinco décadas con su socio Giancarlo Giammetti, con quien cofundó la famosa casa de moda en 1960.

¿Qué signo zodiacal era Valentino Garavani?

Valentino Garavan pertenecía al signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tuvo Valentino Garavani, el diseñador italiano que murió a los 93 años?

Valentino Garavani, el diseñador italiano que murió a los 93 años no tuvo hijos.

¿Qué estudio Valentino Garavani?

El diseñador italiano, Valentino Garavani estudió diseño de alta costura en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en París, Francia.

¿En qué trabajó Valentino Garavani, el diseñador italiano que murió a los 93 años?

Valentino Garavani, el diseñador italiano se dedicó a la moda durante toda su vida, pues tras estudiar tuvo la oportunidad de trabajar en casas de moda de gran talla, como Jacques Fath, Balenciaga, Jean Desses y Guy Laroche.

Ya para el año de 1960, Valentino Garavani fundó su propia maison bajo el nombre de Valentino, aunque fue en 1962 cuando presentó su colección en el Palazzo Pitti de Florencia que el diseñador italiano se catapultó a la fama de la alta costura.

Tras esto Valentino Garavani mantuvo una cercana amistad con Jacqueline Kennedy, primera dama de Estados Unidos, quien se volvió su musa y lo hizo ganar gran popularidad en la moda.

A lo largo de los años, Valentino Garavani se distinguió por su elegancia en sus diseños, pero sin olvidar realzar la belleza y silueta femenina.

Además de Jackie Kennedy, el diseñador italiano, Valentino Garavani vistió durante su carrera a:

Princesa Diana de Gales

Máxima de Holanda

Audrey Hepburn

Elizabeth Taylor

Sophia Loren

Julia Roberts

Gwyneth Paltrow

Anne Hathaway, entre otras.

Muere Valentino Garavani (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani

A través de un comunicado, se dio a conocer la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años de edad, sin precisarse las causas de su fallecimiento.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”. Fundación Valentino Garavani

Pese a que Valentino Garavani llevaba ya años alejado de los reflectores desde su retiro en 2008, el diseñador italiano será recordado como uno de los más grandes en la moda, llamado el “Emperador de la moda”.

Tras su muerte, el diseñador italiano Valentino Garavani tendrá su funeral el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri en Roma.