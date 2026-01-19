Valentino Garavani, fundador de la conocida marca de ropa, murió a los 93 años de edad, despertando la duda sobre la propiedad de la empresa y su futuro.

Sin embargo, aunque la marca mantenía su nombre, Valentino Garavani había dejado de lado su empresa desde hace más de hace más de 15 años.

¿Quién es el dueño de Valentino?

Valentino Garavani, junto al empresario Giancarlo Giammetti, mantuvieron el control de la marca de ropa hasta 1998, cuando la vendieron a Holding di Partecipazioni Industriali (HdP).

Muere Valentino Garavani (Remy de la Mauviniere / AP)

Aunque propiamente ya no era el dueño de su propia empresa, Valentino Garavani se mantuvo trabajando en esta como diseñador durante 10 años más, hasta su retiro en 2008.

Durante todo lo que va del Siglo XXI, Valentino ha pasado por diversas manos, principalmente de entre fondos de inversión privados.

En 2002, Grupo Marzotto se hizo con el control de la marca, vendiéndola en 2007 a Grupo Permina, ya como Valentino Fashion Group, tras la fusión con Hugo Boss.

Para 2012, Mayhoola for Investments compró el 100% de la empresa, siendo la primera vez que esta pasaba a manos extranjeras, pues dicho fondo es de origen catarí.

Finalmente en 2023, Mayhoola vendió el 30% de la empresa a grupo Kering, que es parte de Artemis, fondo controlado por François Pinault, esposo de Salma Hayek.

En otras palabras, la propiedad de Valentino está repartida en un 70% a Mayhoola y un 30% a Kering, respectivamente.

Muere Valentino Garavani (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Valentino Garavani dejó de estar involucrado en la compañía desde su retiro

Aunque Valentino Garavani abrió su casa de modas en 1959 y estuvo al frente de esta durante casi 4 décadas, tras la primera venta, este dejó de ser parte de la misma.

Si bien Valentino Garavani se mantuvo como diseñador de su propia marca, poco a poco se fue distanciando de la misma hasta su retiro en 2008.

Dedicándose desde ese momento a trabajos menores, como apariciones en películas, tal es el caso de El Diablo Viste a la Moda.

Además de crear el perfume “Valentina” en 2011; sin embargo, jamás tuvo interés de regresar a dirigir la empresa que él mismo fundó.