La tarde del viernes 7 de noviembre de 2025 se dio a conocer la muerte de María del Carmen Vela, actriz que participó en algunos episodios de El Chavo del 8.

La noticia comenzó a circular y con ella las condolencias por parte del mundo artístico en México.

¿Quién fue María del Carmen Vela?

María del Carmen Vela fue una actriz originaria de Valencia, España. Su carrera profesional la llevó enteramente en México tanto en cine como televisión.

María del Carmen Vela (Agencia México)

¿Cuántos años tenía María del Carmen Vela?

María del Carmen Vela nació el 9 de noviembre de 1937; la actriz murió dos días antes de su cumpleaños 88.

¿Quién era el esposo de María del Carmen Vela?

No hay información pública de la vida en pareja de María del Carmen Vela.

¿Qué signo zodiacal era María del Carmen Vela?

De acuerdo con la astrología, María del Carmen Vela nació bajo el signo de Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de María del Carmen Vela?

Se sabe que María del Carmen Vela tuvo dos hijos.

¿Qué estudió María del Carmen Vela?

Se desconoce el grado académico de María del Carmen Vela o las escuelas en las que llevó a acabo su formación profesional.

¿En qué había trabajado María del Carmen Vela?

María del Carmen Vela fue una actriz que sumó proyectos en cine como:

El sastre

Entre el amor y la muerte

Imagen de muerte

Intriga

Agente XU 777

Isla para dos

Mi esposa me comprende

Kermese

Por su parte, la actriz también formó parte de series de televisión como:

Como dice el dicho

La rosa de Guadalupe

13 miedos

Mujer, casos de la vida real

Chespirito

María del Carmen Vela (Agencia México)

Reportan la muerte de María del Carmen Vela

La Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA) anunció el fallecimiento de María del Carmen Vela.

Fue por medio de un comunicado compartido en redes sociales que la ANDA expresó sus condolencias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte.