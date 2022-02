La cantante de pop Paulina Rubio, aseguró que Thalía le rechazó una propuesta de colaboración y expresó que “ella se lo pierde”.

Recordemos que recientemente, Paulina Rubio anunció que se juntaría con Alejandra Guzmán para hacer una gira de nombre ‘Perrísimas Tour’.

Cabe señalar que Alejandra Guzmán fue una de las más grandes rivales de Paulina Rubio, por lo que no habría sido descabellado que también quisiera colaborar con Thalía.

Aunque Paulina Rubio y Thalía en realidad tuvieron una amistad, también protagonizaron varias peleas y una serie de rumores.

¿Por qué Thalía no quiere cantar con Paulina Rubio?

Paulina Rubio confesó que Thalía no le aceptó una colaboración porque “no la dejan”.

Fue en una entrevista para el programa ‘Hoy Día’, donde Paulina Rubio habló sobre Thalía.

“Pues no la dejan, hombre. No sé, ya me ha dicho que ‘no’ varias veces porque no la dejan, pero ella se lo pierde”, expresó Paulina Rubio.

¿Cómo es la relación entre Paulina Rubio y Thalía?

Paulina Rubio reveló la verdadera razón por la que ella y Thalía se volvieron enemigas en una entrevista que tuvo con Yordi Rosado en noviembre del 2021.

Como probablemente todos los fans recordarán, en una ocasión las dos famosas se pelearon a golpes durante un concierto en Ciudad Guzmán.

El acontecimiento fue todo un escándalo, pero las razones habían permanecido ocultas.

Explicó que sus problemas con Thalía, no se trataban precisamente de una rivalidad musical, más bien tenía que ver con los chicos que besaban.

“Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas”, contó.

“Pero no era de quién era la más importante. Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro”, agregó.

Sin embargo, Paulina Rubio expuso que antes de que iniciaran sus problemas, sí hubo una amistad entre ambas.

“Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni ‘María la del barrio’ ni nada. Era mi amiga”. Paulina Rubio

Pese a ello, en los últimos años han intercambiado algunos textos: “Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas”.

“Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, añadió Paulina Rubio sobre Thalía para concluir.