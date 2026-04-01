José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel y Rocío Banquells, murió el pasado 28 de marzo.

Las hermanas de José Banquells confirmaron su muerte en redes sociales, donde le dedicaron emotivas despedidas.

¿Quién era José Manuel Banquells? Integrante de la dinastía Banquells

José Manuel Banquells era hijo de los actores Rafael Banquells y Dina de Marco, destacados artistas de televisión y cine.

A diferencia de sus hermanas, José Manuel Banquells se mantuvo alejado del medio.

Muere José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pinal y Rocío Banquells (Instagram/@marypazbanquells)

¿Qué edad tenía José Manuel Banquells?

Se desconoce la fecha de nacimiento de José Manuel Banquells, pero tenía 69 años de edad.

¿Quién era la esposa de José Manuel Banquells?

José Manuel Banquells era casado, pero se desconoce el nombre de su esposa.

¿Qué signo zodiacal era José Manuel Banquells?

Se desconoce el signo zodiacal de José Manuel Banquells.

Muere José Manuel Banquells, hermano de Sykvia Pasquel y Rocío Banquells (Instagram/@sylviapasqueloficial)

¿Cuántos hijos tenía José Manuel Banquells?

José Manuel Banquells sí tenía hijos, pero se desconoce el número.

¿Qué estudió José Manuel Banquells?

No hay información sobre la formación académica de José Manuel Banquells.

¿En qué trabajaba José Manuel Banquells?

Trascendió que José Manuel Banquells trabajaba para una empresa relacionada con el transporte escolar en Estados Unidos.

José manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel y Rocío Banquells (Instagram/@marypazbanquells)

José Manuel Banquells murió a los 69 años

La familia de José Manuel Banquells no reveló la causa de su muerte, pero confirmaron que luchó contra una enfermedad por algún tiempo.

José Manuel Banquells era hermano de Sylvia Pasquel y la cantante Rocío Banquells; sin embargo, no estaba relacionado con el medio del espectáculo.

Sylvia Pasquel compartió un mensaje de despedida para José Manuel Banquells, mientras que Rocío Banquells expresó que “tenía el corazón roto” por la muerte de su hermano.

Mary Paz Banquells también se despidió de José Manuel Banquells con un emotivo video.

“Hoy 28 de marzo 2026 tengo el corazón y el alma destrozados . Hoy partiste hermanito querido y eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado . Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos, gracias” Mary Paz Banquells