Sylvia Pasquel -74 años de edad- volvió a abrazar a su hermana Viridiana Alatriste gracias a la IA y le dedicó un emotivo momento.

Han pasado 42 años de la muerte de Viridiana Alatriste y su partida destrozó a la familia Pinal, pero su hermana mayor la sigue recordando con cariño.

Sylvia Pasquel comparte foto con Viridiana Alatriste gracias a la IA

El pasado 22 de septiembre, Sylvia Pasquel compartió una foto generada con inteligencia artificial donde abraza a su hermana Viridiana Alatriste.

Sylvia Pinal expresó que extraña a Viridiana Alatriste y que daría lo que fuera por volver abrazar a su hermana.

"Te fuiste muy pronto mi Viry. No sabes lo que daría porque esta fotografía fuera real. Te extraño tanto hermanita, besos hasta donde te encuentres. Sigues conmigo, te amo" Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel volvió abrazar a Viridiana Alatriste gracias a la IA (Instagram/@sylviapasqueloficial)

La actriz mencionó que, a pesar de los años, Viridiana Alatriste sigue en su corazón.

Sylvia Pinal creó la foto abrazando a Viridiana Alatriste gracias a la inteligencia artificial que ofrece Gemini.

Recientemente se volvió viral crear fotos con Gemini con un aspecto de polaroid y Sylvia Pasquel aprovechó para crear una foto con su hermana.

Sylvia Pasquel (Instagram/@sylviapasqueloficial)

Sylvia Pasquel tuvo que reconocer el cuerpo de Viridiana Alatriste

Viridiana Alatriste murió el 25 de octubre de 1982 en un accidente de auto, donde cayó a un barranco.

Sylvia Pasquel fue la primera en enterarse del accidente y acudió al lugar, en los laterales de la avenida Toluca, en Santa Fe.

La actriz tuvo que reconocer el cuerpo de su hermana y fue quien le dio la noticia a Silvia Pinal.

Según investigaciones, Viridiana Alatriste sufrió un golpe en la cien cuando su auto cayó a un barranco, posteriormente salió impactada por la ventana y el auto le cayó encima.

Horas antes de la muerte de Viridiana Alatriste, la actriz asistió a una fiesta de su novio Jaime Garza.

El actor trató de evitar que Viridiana Alatriste abandonara la fiesta, pero ella insistió, ya que ella tenía función de teatro al día siguiente.

Se rumoraba que Viridiana Alatriste había bebido o consumido alguna sustancia, pero análisis descartaron que estuviera intoxicada.