La industria del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Imani Dia Smith, actriz de El Rey León, víctima de feminicidio.

Imani Dia Smith -reconocida por interpretar a Nala en El Rey León de Broadway entre 2011 y 2012-, fue encontrada asesinada en New Jersey, Estados Unidos. Su novio, Jordan D. Jackson-Small, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado.

La actriz de El Rey León, Imani Dia Smith, fue víctima de feminicidio en Nueva Jersey

La actriz Imani Dia Smith, reconocida por su participación en El Rey León, fue asesinada el pasado 21 de diciembre en Edison, Nueva Jersey, Estados Unidos. De acuerdo con reportes oficiales, la joven —cuya edad fue ubicada entre 25 y 26 años, según distintas fuentes— fue víctima de feminicidio, y su pareja sentimental Jordan D. Jackson-Small enfrenta cargos penales por su muerte.

Autoridades estadounidenses informaron que recibieron una llamada al 911 alertando sobre un apuñalamiento en un domicilio donde residía la actriz. El Departamento del Sheriff del condado de Middlesex confirmó que Smith fue localizada con múltiples heridas de arma blanca.

Imani Dia Smith fue trasladada de emergencia al Hospital Robert Wood Johnson University, en la ciudad de New Brunswick, donde posteriormente fue declarada muerta.

Imani Dia Smith habría sido asesinada por su novio Jordan D. Jackson-Small

Familia de Imani Dia Smith solicita apoyo tras el feminicidio

Tras la tragedia, la familia de la actriz lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con el objetivo de cubrir gastos funerarios, atención psicológica y el cuidado del hijo de tres años que dejó la actriz.

En el mensaje difundido en la plataforma, los familiares señalaron que el apoyo económico les permitirá concentrarse en el duelo y el bienestar del menor, sin la presión de enfrentar una situación de inestabilidad financiera.

Novio de Imani Dia Smith es acusado de asesinato en primer grado

Las investigaciones preliminares establecieron que el asesinato de Imani Dia Smith no fue un acto de violencia al azar, sino un caso de violencia de género.

Autoridades arrestaron sin resistencia a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, quien fue identificado como la pareja sentimental de la actriz. La Fiscalía del condado de Middlesex informó que el sospechoso fue acusado de asesinato en primer grado.

Además, enfrenta cargos adicionales por posesión ilegal de un arma y por poner en peligro el bienestar de un menor, debido a que el hijo de la pareja se encontraba presente. Los cargos fueron presentados el 23 de diciembre, dos días después del homicidio.