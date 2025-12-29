Cecilia Giménez fue la famosa restauradora de Ecce Homo, que ha muertos a los 94 años de edad.

Por lo que su nombre vuelve a resonar, razón para contarte ¿quién fue Cecilia Giménez? Pues esto es lo que sabemos de la restauradora de Ecce Homo.

¿Quién fue Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo?

Cecilia Giménez Zueco nació el 23 de enero de 1931 en Borja, provincia de Zaragoza, Aragón, España y fue mundialmente conocida como la restauradora del Ecce Homo.

Restauración del Ecce Homo que dio la vuelta al mundo, ya que esta no fue lo que se esperaba, además de que Cecilia Giménez solo era una aficionada a la pintura.

Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo ( EFE/TONI GALÁN)

¿Qué edad tenía Cecilia Giménez?

Al momento de su muerte Cecilia Giménez tenía 94 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo?

Se sabe que Cecilia Giménez estuvo casada con Antonio Pellicer, quien falleció antes de que alcanzara la fama la restauradora del Ecce Homo.

¿A qué signo zodiacal perteneció Cecilia Giménez?

Cecilia Giménez pertenecía al signo zodiacal de Acuario.

¿Cuántos hijos tuvo Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo?

Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo tuvo dos hijos, aunque se desconocen sus nombres.

Sin embargo, se conoce que los hijos de Cecilia Giménez, padecieron enfermedades graves; uno con asfixia y otro falleció a los 20 años debido a una enfermedad.

¿Qué estudió Cecilia Giménez?

Se desconoce qué estudios tuvo Cecilia Giménez.

¿En qué ha trabajó Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo?

Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo trabajó en el negocio hostelero familiar, mientras que la pintura fue solo una afición.

Asimismo, Cecilia Giménez servía al Santuario de Misericordia como voluntaria, se dice que ayudaba en la limpieza de la iglesia y el mantenimiento de los altares.

Lo que la llevó a que en 2012, Cecilia Giménez se hiciera famosa, luego de que en un acto de buena fe se ofreció a “arreglar” la obra del Ecce Homo tras su deterioro por la humedad, por lo que siendo solo una pintora aficionada, la obra se transformó en un desastre que muchos admiraron hasta ahora.

Muere a los 94 años la restauradora del Ecce Homo, Cecilia Giménez.

Se dio a conocer la muerte de Cecilia Giménez a los 94 años de edad, la famosa restauradora del Ecce Homo.

Según la información de medios locales, Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo murió este mismo lunes 29 de diciembre en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja.

Pese a que no se dio a conocer la causa de la muerte de Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo se sabe que desde hace varios años pasaba por problemas de salud.

Asimismo, el funeral de Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo se realizará el martes 30 de diciembre en la Iglesia de Santa María de Borja.