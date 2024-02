¿Quién fue Cat Janice? La cantautora que se viralizó en TikTok al dedicar las ganancias de su canción a su hijo murió a los 31 años de edad tras una dura batalla contra el cáncer.

A través de las redes sociales se dio a conocer la muerte de Cat Janice, quien fue la autora de una de las canciones más virales en TikTok.

El nombre de Cat Janice se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que compartió que quería dedicar su última canción a su hijo de siete años.

Y es que Cat Janice dejó todas las ganancias de su canción Dance You Outta My Head a su pequeño ya que quería protegerlo cuando ella ya no estuviera.

A continuación, te decimos quién fue Cat Janice, la cantautora que se viralizó en TikTok al dedicar las ganancias de su canción a su hijo.

¿Quién fue Cat Janice? La autora de canción viral en TikTok que murió tras darle las ganancias a su hijo

Catherine Janice Ipsan, mejor conocida como Cat Janice, fue una cantautora norteamericana originaria de Estados Unidos que luchó contra un cáncer terminar.

Desde que era pequeña mostró su pasión por la música y a los siete años aprendió a tocar el piano y el violín.

A los 12 años comenzó a escribir sus propias canciones y de esta manera fue incursionándose en la industria musical.

Aunque inició su carrera musical de manera más formal a los 20 años de edad, Cat Janice se viralizó cuando decidió escribir una canción dedicada a su hijo Loren, de 7 años de edad.

En sus redes sociales, Cat Janice pidió ayuda a sus seguidores para viralizar la canción Dance You Outta My Head, ya que las ganancias estarían destinadas para su hijo.

Cat Janice no quería dejar desamparado a su hijo por lo que escribió la canción para dejarle una herencia económica a su pequeño.

La canción de Cat Janice de inmediato se convirtió en toda una sensación en TikTok, convirtiéndose en una de las más populares de la plataforma.

A través de sus redes sociales, se informó que Cat Janice había muerto a los 31 años de edad rodeada de sus seres queridos.

Cat Janice (@cat.janice / Instagram )

¿Cuántos años tenía Cat Janice la autora de canción viral en TikTok?

Cat Janice nació el 20 de enero de 1993 en Estados Unidos por lo que al momento de su muerte tenía 31 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Cat Janice la autora de canción viral en TikTok?

Luego de que los médicos le informaron que tenía un cáncer terminal, Cat Janice decidió casarse con su novio.

En diciembre del año pasado, Cat Janice se casó con Kyle Higginbotham.

Cat Janice (@cat.janice / Instagram )

¿Qué signo zodiacal fue Cat Janice la autora de canción viral en TikTok?

Debido a que Cat Janice nació el 20 de enero es del signo zodiacal Acuario.

De acuerdo con la astrología, las personas acuarios son personas idealistas, impulsivas, dinámicas, creativas e innovadores.

Las personas de este signo poseen una fuerte y libre personalidad que los impulsa a revelarse contra toda actitud convencional y restrictiva.

¿Cuántos hijos tuvo Cat Janice la autora de canción viral en TikTok?

Cat Janice tuvo un hijo a quien le dejó las ganancias de su canción viral en TikTok Dance You Outta My Head.

En sus redes sociales, Cat Janice pidió que le ayudaran para que se hiciera viral su canción Dance You Outta My Head para que todas las ganancias se fueran exclusivamente para la crianza de su niño.

A través de sus redes sociales, Cat Janice se dejaba ver con su hijo Loren, de siete años de edad.

¿Qué estudió Cat Janice la autora de canción viral en TikTok?

Hasta el momento se desconoce qué estudió Cat Janice, aunque se sabe que tuvo educación profesional en la música y es que sabía tocar el piano y violín.

¿En qué trabajó Cat Janice la autora de canción viral en TikTok?

Desde una temprana edad Cat Janice mostró su pación por la música por lo que se dedicó a la industria musical.

De acuerdo con el portal Univisión, Cat Janice formó parte de una orquesta, bandas de jazz y producciones teatrales.

En 2015 Cat Janice lanzó su álbum Fire. La cantautora ganó un Washington Area Music Award (WAMMY) en la categoría de Mejor Artista de Rock y sus temas aparecieron o formaron parte de programas televisivos.

Cuando se encontraba en tratamiento, Cat Janice trabajó en su álbum “Modern Medicine”, que incluyó el tema “Wishing I Was You”, inspirada en su experiencia con el cáncer.

En 2023, Cat Janice lanzó su canción “Chill the Fck Out”, que hablaba sobre el estrés y la sensación de estar abrumada.

¿De qué murió Cat Janice la autora de canción viral en TikTok?

Cat Janice murió a causa del mismo cáncer terminal que la viralizó en las redes sociales.

Fue en el 2022 cuando a Cat Janice le diagnosticaron cáncer, pocos meses después los médicos le informaron que había superado la enfermedad.

Cat Janice compartió que le creció un bulto en el cuello, el cual resultó ser sarcoma, un tipo de cáncer que aparece en los huesos y tejidos como los músculos.

Apenas pasó un año de que le habían anunciado que estaba libre, cuando el cáncer regresó con más fuerza y es que reapareció en sus pulmones, siendo muy agresivo.

Fue en enero de este año que los doctores le comunicaron a Cat Janice que se encontraba en fase terminal.

En ese momento Cat Janice decidió dedicarse a hacer lo que más quería y asegurar el futuro económico de su hijo.

El hermano de Cat Janice -identificado como Cubby- fue el encargado de confirmar la muerte de la cantante a través de las redes sociales.

“Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial”, escribió en sus redes sociales.

En su mensaje el hermano de Cat Janice agradeció por todas las muestras de apoyo que recibió su hermana.

“Estamos eternamente agradecidos por el derramamiento de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses. Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz de saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin ustedes”, continuó el mensaje.

El hermano de Cat Janice señaló que hay más canciones que pronto podrían salir.

“Esta página será conmemorada por el hermano de Cat, @the_last_cubby También gestionará todas las operaciones que rodean la música, mercancía y relaciones públicas de Cat. A petición de Cat, hay algo más de arte que ella quiere compartir también. Todo a su debido tiempo”, finalizó su mensaje.

¿Quién se va a quedar con las ganancias de la canción de Cat Janice, Dance You Outta My Head?

Tal y como lo había anunciado Cat Janice, las ganancias de su canción Dance You Outta My Head están dedicadas a su hijo.

“Dejo todas las ganancias de esto a mi hijo, que tiene una inclinación musical, con la esperanza de darle el impulso en la música que necesitará más adelante en la vida. Así que si pudieras ir pre-guardar la canción en mi biografía, significaría mucho porque esas cosas importan y obtienen más streams/vistas, también conocida como recompensa monetaria más alta”, fue el pedido de Cat Janice.

Cat Janice también trabajó en otras canciones, las cuales también estarán dedicadas a su pequeño.

La canción Dance You Outta My Head se viralizó, siendo compartida en redes sociales, además de posicionarse entre los temas más reproducidos en las listas de Billboard, Apple Music y TikTok.