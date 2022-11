¿Quién es Angela Álvarez, la cantautora cubana que ganó un Latin Grammy a los 95 años, como Mejor Nueva Artista de 2022?

Cuando el nombre de Angela Álvarez se escuchó en la ceremonia de los Latin Grammy 2022, más de uno se mostró sorprendido al ver que se trataba de una mujer de la tercera edad, que apenas un año antes había logrado grabar su primer disco.

Esto fue gracias al compositor Carlos José Álvarez, nieto de Angela Álvarez, quien conocía la increíble voz de su abuela, pero al descubrir que también era una gran compositora, se propuso hacerle su primer disco, para que el mundo entero conociera su talento.

En entrevista previa a recibir el Latin Grammy 2022 a Mejor Nueva Artista, junto con la mexicana Silvana Estrada, de 25 años, Angela Álvarez contó que si bien, ella manifestó sus deseos de hacer una carrera en la música, solo pudo concretarlo ahora que es abuela.

Y es que, en su época no todas las mujeres se atrevían a tocar la guitarra, pero pudo aprender en un lugar inesperado: en el internado de monjas donde estudiaba.

Angela Álvarez dijo que su padre la animó a aprender a tocar el piano porque lo consideraba “un adorno muy bonito para la mujer”, y aunque ella le hizo caso, su amor por la música se potencializó cuando conoció a un profesor de guitarra.

“Yo le hice una carta a mi papá, que yo quería aprender guitarra, él escribió que sí y empecé a tocar la guitarra y me fascinó. Todas las fiestas que había y reuniones en el colegio, yo era la artista tocando la guitarra”.

Angela Álvarez, quien actualmente vive en Luisiana, Estados Unidos, comentó que su pasión por la música también fue impulsada por su fallecido esposo, quien la apoyó para que no dejara la música, pues el padre de Álvarez le dio un no rotundo cuando ella le expresó su deseo de dedicarse a la música.

“A mi esposo le gustaba mucho que yo cantara. Él viajaba mucho por su trabajo, trabajaba en la industria azucarera, íbamos mucho a El Salvador, a Guatemala, a Costa Rica, en todos esos países él decía que yo tocaba la guitarra y que me gustaba cantar y él me decía ‘canta’ y yo cantaba. Me gustaba ver cómo a las personas les gustaba, de otros países, que les gustaba mi música”

Angela Álvarez, ganadora del Latin Grammy 2022 como Mejor Nueva Artista