La actriz irlandesa Brenda Fricker, primera intérprete de su país en ganar un Oscar, murió a los 81 años, informó su agente Phil Belfield.

Nacida en Dublín en 1945, Fricker obtuvo el galardón a mejor actriz de reparto por Mi pie izquierdo en 1990, pero será recordada por millones como la entrañable “Mujer de las Palomas” en Mi pobre angelito 2.

Su representante destacó que el mundo será “inferior por su ausencia”, mientras su legado artístico permanece en cine, teatro y televisión.

¿Quién es Brenda Fricker?

Brenda Fricker fue una actriz de cine, teatro y televisión irlandesa que nació el 17 de febrero de 1945 en Dublín.

Se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar un Oscar, tras obtener el galardón a mejor actriz de reparto por su papel en la película Mi pie izquierdo de 1990.

Sin embargo, Brenda Fricker será recordada por su personaje de Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2.

Brenda Fricker muere a los 81 años, era la actriz de Mi pobre angelito 2 (Especial )

¿Qué edad tenía Brenda Fricker, la actriz irlandesa?

Al momento de su muerte Brenda Fricker, la actriz irlandesa tenía 81 años de edad.

¿Quién era el esposo de Brenda Fricker?

Brenda Fricker estuvo casada con el director de televisión Barry Davis de 1979 hasta su divorcio en 1988.

¿Qué signo zodiacal es Brenda Fricker, la actriz irlandesa?

Acuario era el signo zodiacal al que Brenda Fricker, la actriz irlandesa, pertenecía.

¿Cuántos hijos tuvo Brenda Fricker?

Brenda Fricker nunca tuvo hijos, debido a que le practicaron una histerectomía sin su consentimiento, lo que le impidió tenerlos.

¿Qué estudió Brenda Fricker, la actriz irlandesa?

Brenda Fricker, actriz irlandesa no tuvo estudios universitarios, sin embargo, tuvo formación actoral, tras su experiencia en el teatro en el National Theatre y la Royal Shakespeare Company.

¿En qué trabajó Brenda Fricker?

Antes de ser actriz, Brenda Fricker trabajó como asistente del editor de arte en el diario The Irish Times, quería ser reportera.

A los 19 años, Brenda Fricker incursionó en la actuación comenzando en el teatro, para luego dar el salto en la televisión en la serie Casualty.

En el cine Brenda Fricker destacó con el papel de la madre de Christy Brown en la película Mi pie izquierdo, con cual ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1990.

Sin embargo, el personaje más icónico que interpretó Brenda Fricker fue Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2 de 1992.

Brenda Fricker muere a los 81 años, era la actriz de Mi pobre angelito 2 (Especial )

Brenda Fricker, actriz irlandesa muere a los 81 años de edad

La actriz irlandesa, Brenda Fricker ha muerto a los 81 años de edad, informó su agente Phil Belfield, pese a no precisarse la causa, se dijo que su fallecimiento se da tras un período de mala salud.

Phil Belfield, vocero de Brenda Fricker compartió que tras la muerte de la actriz irlandesa “el mundo será inferior por su ausencia”, así como resaltó que su legado será recordado.